威廉王子接收康沃尔公爵领地 废弃监狱照收年租1600万

英国威廉王子（Prince William）成为威尔斯亲王后，从父亲查理斯三世（King Charles III）那里接手康沃尔公爵领地，财富一飞冲天。近日英媒披露，领地中有一所废弃监狱，已无法使用却仍缴年租150万英镑（近1600万港元），全由纳税人埋单，引发争议。

达特穆尔监狱已有200多年历史。 维基

据《泰晤士报》报道，位于英格兰德文郡的达特穆尔监狱（HMP Dartmoor）由「康沃尔公国」持有。从2023年12月起，英国司法部每年以150万英镑（近1600万港元）向公国租用该地，至今20个月已为威廉带来250万英镑（约2653万港元）的收入。

然而，该监狱自2024年7月因氡气浓度过高已全面关闭。氡气是一种天然存在于土壤和岩石中的放射性气体，长期暴露恐致肺癌，英国每年约有1,000人因此丧命。报道指出，该监狱部分区域的氡气浓度曾高达法定上限的10倍，成为全英42个高风险监狱与观护设施之一。

达特穆尔监狱已有200多年历史。 维基

尽管如此，英国监狱服务最早要到2033年12月才能终止租约。在此期间，根据「设备老化条款」，未来恐需投入高达6,800万英镑（约7.2亿港元）整修和维护，每年还需额外支出约400万英镑（约4250万港元），用于保安、通风改善与商业税。

另一方面，狱方为增加通风而长时间开窗，反而导致鼠类、鸟类、蝙蝠与昆虫大量入侵，环境严重恶化。超过100名曾在此工作的员工和受刑人还因为长期暴露于氡气环境已对司法部提告。以上种种最后可能都要纳税人埋单。

威廉王子税务资讯不透明挨批。 路透社

英国国会公共帐目委员会今年1月痛批政府，明知监狱存在氡气问题的情况下，仍在2023年仓促续约。

康沃尔公国则强调，该租约属于「长期的既有安排」，并依一般商业条件谈判完成，双方皆有独立顾问参与。公国表示，已持续与司法部沟通，盼尽快找到公平且可持续的解决方案。

《星期日泰晤士报》与节目《Dispatches》的联合调查揭露，王室透过出租土地、河流与海岸，向军方、国民保健署（NHS）及学校等机构收费，每年获利数百万英镑。2024至2025财政年度，威廉就从康沃尔公国就分得2,300万英镑（约2.45亿港元）的盈余，相当可观。

然而，对于威廉王子实际缴纳多少税金，公国却拒绝透露。虽然威廉属于最高税率纳税人，自愿就公国盈余缴纳所得税，但透明度问题仍遭批评，因为他的爸爸查理斯在担任威尔斯亲王时，都有公开税务资讯。

调查曝光后，威廉已停止向救生站、消防单位、村庄活动中心与学校操场收取租金，但对达特穆尔监狱的收益仍未中断。