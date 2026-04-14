京都11岁男童「人间蒸发」证实死亡 无明显伤势疑点重重

日本京都南丹市11岁男童安达结希，3月23日在其就读的园部小学附近失踪，警方周一在学校以南约2公里一处树林发现一具遗体，今证实就是安达结希。经检验，男童死因不详，死亡时间为上月下旬，即失踪后不久已死亡。

警方表示，尸体尸体面朝上躺着，没有明显的刀伤或割伤等外伤，衣服也没有明显破损，在树林中被发现时，没有被落叶或干草覆盖等掩埋痕迹。然而，尸体脚上没有鞋，仅穿上袜子，如此状态出现在树林并不寻常。因此警方正在将此案作为可能的犯罪案件进行调查。

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此案有许多奇怪之处，令日本国内外民众非常关注。

时间线

就读五年级的安达结希于3月23日被发现失踪，当天他原定回校参加六年级学生的毕业典礼，上午8时继父驾车将他送到学校范围后离开，让他独自走路约150米回校。但校方到毕业典礼结束后，接近中午才发现男童并未到校，立即通知家长，由家长报警。调查人员发现他下车后便「人间蒸发」，没有任何目击者证实看过他从停车场抵达学校，监视器画面也没拍到他的身影，去向成谜。

3月29日，家属在学校西北方约3公里的山区，发现了他平日常用的黄色书包。

4月12日，警方在距离学校西南方约6公里的山区中，发现运动鞋。

4月13日，警方在学校以南约2公里发现遗体。

突然出现的书包和遗体？

在家属发现书包前，消防人员于3月24、25及28日曾对该区密集搜索，3天均无所获。而且发现书包前当地曾下雨，寻获的书包却异常干净。

关于发现尸体也有类似情况。NHK引述一名住在附近的男子说，2天前他曾在发现尸体的位置采摘野菜，但完全没注意到任何异常，「11日（我进入森林的那天），我可以肯定地说，那里什么也没有。」

他补充说，通往现场有一条泥路，只够一辆轻型卡车通过。如果有人进去，附近的邻居肯定会议论纷纷，讨论是不是发生甚么事了。「我们这儿是个非常团结的社区，但根本没人谈论这种事。」

离奇脱掉的鞋子

而书包、鞋子和遗体散落在不同地点，东京未来大学犯罪心理学家出口保行认为非常奇怪，如果是意外的话不会散落各处。相反，如果是有人故意放置，可以理解这是为了混淆视听。他说：「简而言之，目的是为了迷惑调查人员，让他们难以确定调查方向。」

专家分析：不似意外

有关遗体面朝上这一点，出口保行也认为非常奇怪：如果是意外事故，尸体仰面朝上的情况几乎闻所未闻，而且尸体没有穿鞋，发生意外的话没有必要脱鞋。如果是因为跌倒导致面朝上，那么尸体周围没有鞋子就更奇怪。他说：「我认为鞋子很可能是人死后才被放置在那里的。」