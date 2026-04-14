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游日注意 | 航空新规定24日生效 机内禁用行动电源充电

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更新时间：14:40 2026-04-14 HKT
发布时间：14:40 2026-04-14 HKT

日本政府国土交通省周二（14日）宣布，禁止在客机内使用外置充电器等新安全标准将在下周五（24日）起生效。新规定也包括每人最多仅能手提携带2个充电器上飞机。

限携2充电器登机

日本政府也将加强规定携带充电器的数量，过去只要在100Wh（瓦时）以下，并无限制手提携带的数量，但自本月24日起，最多只能手提携带2个160Wh（瓦时）以下的充电器。若超过限制，将在手提行李安检处被要求丢弃。

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日本规定不得在客机内使用充电器。Amazon.com
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日本新规定仅限每人手提携带2个充电器上飞机。维基网站
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原本的规定如充电器禁止放入托运行李，以及禁止携带超过160Wh（瓦时）的大容量充电器，仍维持原本规定。若旅客违反规定，可能会被依航空法受到处罚。

日本下月迎「黄金周」

日本本月下旬将迎接大型连假「黄金周」，在这之前，国交省与各家航空公司赶紧透过官方网站、公告等方式通知新规定，并提醒旅客有些飞机内并无配备电源，呼吁旅客在搭机前先替手机等电子产品充电。

国交省去年7月起要求旅客不可把充电器收纳在飞机客舱头顶的行李置物箱，必须随身保管，如今将进一步强化相关对策。

充电器主要是用锂电池制成，老化或受到冲击有冒烟、起火之虞，世界各地也曾发生过类似案例。联合国的专门机构国际民航组织（ICAO）今年3月加强国际标准后，日本也把规范提升至相同水平。
 

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