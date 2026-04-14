伊朗局势 | 伊朗港口封锁启动 美军15舰部署中东待命 布殊号绕道非洲往中东

自美军周一开始封锁进出伊朗港口的海上交通以来，超过15艘美国军舰已到位支持此次行动，当中包括1艘航空母舰以及11艘驱逐舰。另外，《华尔街日报》引述2名美国官员报道，「布殊号」航空母舰目前正在非洲近海航行，前往中东参加伊朗战事，意味「布殊号」将同「林肯号」航母、「福特号」航母战斗群在中东形成3航母部署态势。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，目前尚不清楚15艘军舰的具体位置，或哪些舰艇参与封锁行动。根据CNN先前的报道，这些军舰分散在美军中央司令部辖区。这些军舰包括航空母舰「林肯号」、驱逐舰「班布里奇号」、「哈德纳号」、「小彼得森号」、「布莱克号」、「芬恩号」、「墨菲号」、「米彻尔号」、「平克尼号」、」「佩拉尔塔号」、「斯普鲁恩斯号」及「米利厄斯号」。此外，还有「的黎波里号」及「新奥尔良号」及「拉什摩尔号」军舰。

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伊朗港口封锁启动。路透社

「福特号」上月赴希腊维修后，目前在东地中海活动。路透社

「布殊号」航母已进入地中海。维基网站

「福特号」部署东地中海

另据美国海军研究协会新闻公开的追踪资料，持续参与对伊战争的航空母舰「福特号」，上月赴希腊维修后，目前在东地中海活动。

《华尔街日报》引述英国海上贸易行动办公室的一份报告称，伊朗港口以及波斯湾、阿曼湾和阿拉伯海部分地区的沿海地区正在实施海上通行限制。

特朗普证实封锁伊朗港口启动

美联社则引述2名国防部官员说，美国在中东部署了16艘军舰，但在波斯湾没有部署军舰。美军暂未提供更多细节。

美国总统特朗普证实，美国已于美东时间13日上午10时起对所有进出伊朗港口船只实施封锁。他说12日有34艘船通过霍尔木兹海峡，并称「其他国家会帮助」美国封锁伊朗港口。

伊朗方面回应称，特朗普关于霍尔木兹海峡通航情况的说法与实际情况不符。伊朗国防部发言人表示，美国任何军事干预霍尔木兹海峡和阿曼湾的企图都将失败。

「布殊号」已进入地中海

另外，「布殊号」航空母舰目前正在非洲近海航行，并采取不同寻常的航程，绕行非洲之角而非穿越地中海，表明其有意避开红海，因为在那里可能遭到伊朗支持的也门胡塞武装袭击。

通常情况下，从美国东岸出发的美军航母选择穿越直布罗陀海峡进入地中海前往中东。绕行非洲的路线使该航母能够避免穿越红海和曼德海峡。

有报道称，导航数据显示，「布殊号」航母已进入地中海。