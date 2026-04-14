美伊谈判破局 | 美媒：美伊最快16日重启谈判 2周停火期限或延长

美联社引述消息人士透露，美国与伊朗正推进第2轮谈判，最快可能于16日（周四）举行。双方目前正讨论再次由巴基斯坦首都伊斯兰堡主办，瑞士日内瓦也被列为可能选项。俄新社亦引述美国《大西洋》月刊记者在社交媒体的消息报道，美伊下一轮直接谈判可能于16日在伊斯兰堡举行。

美伊为期14天的停火协议预定于21日（下周二）到期，据知情人士透露，视未来几天各方交流进展而定，美国与伊朗也可能会延长2周的停火期限，以便为谈判争取更多时间。

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传伊朗方面同意与美国重启谈判，图为国会议长加利巴夫（中）率领的伊朗代表团成员。新华社

美方谈判代表团由万斯率领。美联社

美伊双方自上周六起展开开战以来首次面对面马拉松谈判，但协商于12日宣告破局。美联社

盼停火到期前达协议

美伊双方自上周六（11日）起展开开战以来首次面对面马拉松谈判，但协商于12日宣告破局。

美联社引述2名美国官员及1名知情人士指出，美伊正考虑再度举行面对面会谈，希望赶在下周停火到期前达成协议。

3名消息人士披露，是否展开新一轮谈判仍在磋商中；不过，1名来自调解国的外交官进一步透露，德黑兰与华府已同意重启谈判。

传美伊同意重启谈判

美国官员补充，除伊斯兰堡外，瑞士日内瓦也是可能主办会谈的地点。暂时不清楚双方是否仍将由相同层级的代表团出席，白宫也未立即回应置评请求。

较早前，美国哥伦比亚广播公司（CBS）和全国广播公司（NBC）均引述一名美国官员报道，美伊之间的接触仍在继续，而且「在争取达成协议方面正取得进展」。

或再选伊斯兰堡会谈

美国有线电视新闻网（CNN）亦引述知情人士指，美国政府官员正在内部商讨美伊临时停火协议到期前，举行第2次面对面会谈的相关细节。会谈能否成行取决于未来几天各方交流能否取得进展，官员们正在商讨潜在的会谈日期和地点。

报道还说，一名地区消息人士透露，各方最终敲定巴基斯坦伊斯兰堡作为上次谈判地点前，曾有多个备选地点被提出，包括瑞士日内瓦、奥地利维也纳和土耳其伊斯坦布尔。目前，日内瓦和伊斯兰堡再次被列入考量范围。