特朗普叫麦当劳外卖到白宫 当场掏出100美元小费

美国总统特朗普周一（13日）在白宫椭圆办公室收取麦当劳外卖，并大方给予外卖员100美元小费。特朗普此举是为了宣传共和党有关免征小费税的新法条。

特朗普当天特别邀请来自阿肯色州的DoorDash外卖员西蒙斯（Sharon Simmons）来到白宫。西蒙斯亲手提著2大袋特朗普最爱的麦当劳美食抵达，这场会面主要是为了在「报税日」前夕，宣传特朗普所推动的「免征小费税」政策。

宣传免征小费税新法条

现场媒体云集，正当特朗普与记者及西蒙斯交谈时，一名媒体记者突然转向西蒙斯问道：「白宫给小费大方吗？」

听到问题后，特朗普立刻大声地说了一句「等一下！」随后便伸手掏出一张看起来是100美元的钞票，当场塞到西蒙斯手中。

外卖员：白宫给小费非常大方

特朗普笑著补充道，「妳提醒了我。」这番霸气举动引发全场关注，而西蒙斯在惊喜接下小费后，也随即配合地对媒体称，白宫给小费非常大方。

依据《大而美法案》，从小费中获取收入的劳工，在2025年至2028年期间，最高可享有2.5万美元的免税所得额。

最高可享2.5万美元免税额

特朗普笑言，该法案让西蒙斯今年拿到1.1万美元的退税额。

根据DoorDash的新闻稿，西蒙斯已有10名孙儿，她自2022年当外卖员以来，累计跑单量已突破1.4万次。新闻稿中提到，「自从『免征小费税』法案实施以来，我们估计外卖伙伴们已经节省了数亿美元」。