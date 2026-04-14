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XChat | 马斯克版微信4.17面世 标榜无广告无跟踪 支援简体中文版

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更新时间：12:05 2026-04-14 HKT
发布时间：12:05 2026-04-14 HKT

美国富商马斯克（Elon Musk）旗下社交平台X的独立通讯应用程式XChat，将于周五（17日）在苹果苹果App Store上架，目前已开放预订，将率先支援iPhone与iPad。这款应用程式被外界称为「马斯克版微信」，标榜无广告、无追踪及端到端加密，并提供文字讯息、音讯与视像通话、文件传输、群组对话，以及编辑或删除已发送讯息等。

XChat支援46种语言，当中包括简体中文，将同步在中国上架，用户毋须提供手机号码，透过现有X帐号登入即可。XChat目前仅推出iOS版本，Android版本未定。

「马斯克版微信」即将面世。路透社
「马斯克版微信」即将面世。路透社
马斯克旗下社交平台X的独立通讯应用程式XChat。路透社
马斯克旗下社交平台X的独立通讯应用程式XChat。路透社

支援46种语言

XChat官方账号近日在X上发消息称，用户的「加密聊天」将拥有独立应用。多家科技媒体报道称，X正把原有站内聊天功能进一步独立出来，推出面向苹果手机用户的专门通讯应用程式。

苹果App Store显示，这款应用程式页面上介绍说，XChat定位为「在私密、专注的空间与X上的任何人聊天」，称其「无广告、无追踪、端到端加密」。

标榜通讯支付加密

有分析认为，XChat的推出是X向「超级应用」方向扩展的一步。马斯克此前曾多次提出把X打造为集社交、通讯、支付等功能于一体的综合性平台。

随著X推进支付业务和数字钱包布局，独立通讯工具的上线被视为其相关构想的延伸。

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