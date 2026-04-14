樱岛火山爆发 | 火山灰冲上3400米高空 大型喷石飞散

日本南部鹿儿岛市的樱岛火山再度爆发，这是今年首次大规模喷发，也是自去年12月13日以来来第二次喷发，大量火山灰直冲数公里外的高空。

维持第3级入山管制

日本气象厅表示，樱岛火山在上周六（11日）中午12时04分喷发，喷烟高度达3400米，喷发量属多量等级，目前火山警戒等级维持在3级入山管制状态。气象厅提醒，在火山口约2公里范围内，需特别防范大型喷石与火山碎屑流可能带来的威胁。

这是樱岛火山今年首次大规模爆发。YouTube／财宝公式チャンネル

樱岛火山活动仍处于不稳定状态。美联社

樱岛火山警戒等级维持3级。Google Maps

樱岛是日本最活跃的活火山之一，气象厅指出，今次喷发发生于樱岛南岳山顶火口，而喷发有助于缓解先前在火山内部累积的大部分地壳变形压力。

显示火山活动有增强趋势

樱岛火山今次喷发规模明显，为自2025年11月27日以来，首次观测到喷烟高度超过3000米的情况。

气象专家指出，喷烟高度显示火山活动有增强趋势，需持续密切监测后续变化。

除了大量火山灰外，相关部门也确认有大型喷石从火山口喷出，最远飞落至距离火山口约600至1000米的七合目附近区域，显示喷发动能强劲，对火山口周边仍具高度危险性。