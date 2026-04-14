中美关系 | 特朗普：与中国关系非常好 习近平希望战争结束

美国总统特朗普周一在白宫对记者表示，他尚未就伊朗战争问题与中国国家主席习近平通话，但重申美国与中国的关系非常好，并补充说：「习近平希望看到战争结束。」

针对美国有线新闻网（CNN）提出有关美国情报部门提供的资讯以及可能与中国领导人沟通的问题，特朗普澄清说，他没有就此事直接与习近平交谈；但他警告，如果北京向德黑兰提供军事支持，将会面临后果。

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习特会︱白宫：美高级官员或在特朗普访华前先行访华

特朗普指习近平希望看到战争结束。路透社

特朗普表示，没有就伊朗战争直接与习近平交谈。路透社

特朗普确认正安排下月访华，会晤习近平。路透社

尚未就伊朗战争与习近平对话

特朗普说：「如果中国那样做，中国就会遇到大麻烦，明白吗？」

特朗普又证实，他先前推迟的访华行程已重新安排在下月进行。

确认正安排5月中访华

特朗普在其社交平台Truth Social上发文，确认修订后的访华行程安排。

他说：「我与尊敬的中国国家主席习近平原定的会晤，由于我们在伊朗的军事行动而被推迟，现已重新安排于5月14日至15日在北京举行。今年晚些时候，我和第一夫人梅拉尼娅还将在华盛顿接待习近平主席和𠔏夫人彭丽媛回访。」

他还补充说，双方官员目前正在敲定这次「历史性访问」和「意义重大事件」的准备工作。

原定行程因中东战争推迟

白宫新闻秘书莱维特也证实了这一消息，并指出会晤推迟是由于中东地区的军事行动优先事项所致。莱维特在向记者通报情况时表示，习近平理解特朗普在军事行动期间留在美国的必要性。

莱维特补充：「我们再次估计，访问时间为4到6周后。总统特朗普期待这次访问，访问并没有以战争结束为前提条件；习近平主席明白，在当前军事行动期间，美国总统留在这里的必要性。」