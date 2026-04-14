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伊朗局势｜万斯称美伊谈判取得重大进展 第二轮谈判取决于伊朗

即时国际
更新时间：06:35 2026-04-14 HKT
发布时间：06:35 2026-04-14 HKT

美国副总统万斯周一在接受福斯新闻采访时表示，美伊谈判取得了重大进展。当被问及是否会有更多谈判时，万斯表示，现在主动权在伊朗手中。

万斯表示，美国希望伊朗在开放霍尔木兹海峡的问题上取得进展，并警告称，如果德黑兰方面不这样做，谈判的走向将会改变。

新华社引述美媒报道，一名美国官员表示，美伊之间的接触仍在持续，并在争取达成协议方面「取得进展」。美国政府官员正就临时停火协议到期前举行第二次面对面会谈的安排进行内部磋商，包括潜在会谈日期及地点，但能否成行取决于未来数日各方交流进展。

一名美国官员表示，美伊之间的接触仍在持续，并在争取达成协议方面「取得进展」。路透社
一名美国官员表示，美伊之间的接触仍在持续，并在争取达成协议方面「取得进展」。路透社

报道称，在早前敲定伊斯兰堡作为谈判地点前，曾考虑多个备选地点，包括瑞士日内瓦、奥地利维也纳及土耳其伊斯坦布尔，目前日内瓦及伊斯兰堡仍在考量之列。

另据俄新社13日引述美国《大西洋》月刊记者在社交媒体的消息报道，美伊下一轮「直接谈判」或于16日在伊斯兰堡举行。

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