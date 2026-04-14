伊朗局势｜特朗普拒就批评教宗致歉 为发AI图像解画 称误以为是医生

美国总统特朗普周一（13日）表示，不会就早前批评良十四世的言论致歉，并同时为早前在社交平台发布的AI人工智能生成图像解画，该图像被指将其塑造成类似耶稣的形象，引发宗教界及舆论争议。

批评良十四世「软弱」

良十四世早前批评特朗普对伊朗采取军事行动，并指其威胁「摧毁整个文明」的说法「完全不能接受」。特朗普其后在Truth Social发文反击，指教宗在伊朗核问题上立场错误，批评对方「迎合激进左派」，并声称教宗当选「全靠自己」，又指若他不在白宫，「良十四世就不会在梵蒂冈」。

他又指，教宗在罪案及核问题上「软弱」，并批评其与政治人物会面，形容相关行为令他感到不安。其后他再向记者表示，不喜欢一位支持伊朗拥有核武的教宗，强调自己并非「教宗粉丝」。

特朗普批评教宗良十四世在罪案及核问题上「软弱」。路透社

特朗普指当时并未意识到图像带有宗教象征，称原以为只是以「医生」形象出现，并强调「只是想令病人好转」。路透社

特朗普同时重申不会就相关言论道歉，称自己只是回应教宗的批评，并指对方在相关议题上「错误」。他强调，美方正在推动其以压倒性优势当选后的政策，包括降低犯罪率及推动经济发展。

图像「只是想令病人好转」

另一方面，特朗普就早前发布的AI生成图像作出回应，指当时并未意识到图像带有宗教象征，称原以为只是以「医生」形象出现，并强调「只是想令病人好转」。该图片显示其身穿类似宗教人物服饰为病人治疗，引发部分宗教人士批评，认为内容不当，但特朗普未有就事件致歉，并已将相关帖文删除。

特朗普指当时并未意识到图像带有宗教象征，称原以为只是以「医生」形象出现，并强调「只是想令病人好转」。路透社

良十四世则重申，将继续就战争与和平议题发声，呼吁停止崇尚武力与冲突，推动透过对话解决国际争端，并表示不会惧怕美国政府。