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伊朗局势｜黎巴嫩总统称冀华盛顿会谈促停火　真主党强烈反对与以色列谈判

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更新时间：03:11 2026-04-14 HKT
发布时间：03:11 2026-04-14 HKT

以色列与黎巴嫩的冲突持续，黎巴嫩总统奥恩表示，希望黎巴嫩、美国及以色列代表在华盛顿举行的会谈中，能推动达成停火安排，并为结束黎以冲突及稳定南部局势铺路。

冀启动直接谈判以达成协议

黎巴嫩总统府在社交平台引述奥恩与意大利外长安东尼奥·塔亚尼会面时指，黎巴嫩希望就「启动黎以直接谈判」达成协议，以结束敌对状态并恢复稳定。他强调，当前存在达成可持续解决方案的机会，但相关安排不能单方面推动，以色列必须回应停止军事行动并展开谈判的呼吁。

奥恩又表示，以色列在黎巴嫩的破坏行动无助解决问题，强调外交途径始终是解决武装冲突的最佳方式。他亦欢迎意大利提出主办谈判，并称相关磋商将由黎巴嫩国家层面主导进行，不涉及其他派系。此外，他透露黎巴嫩已加强贝鲁特机场及边境口岸的保安措施，以防止武器走私。

真主党称谈判将「徒劳无功」

不过，真主党领袖纳卡西姆强烈反对与以色列展开谈判，形容有关尝试「徒劳无功」，并指黎巴嫩不应在未达成内部共识下被带入谈判进程。

卡西姆在讲话中批评以色列意图分化黎巴嫩社会，呼吁各方共同应对冲突，并强调在对未来安排达成理解前应先一致对抗「侵略」。他同时指以色列正推动扩张主义计划，意图将西岸、加沙及邻国部分地区纳入所谓「大以色列」构想，并声称在美方支持下持续对黎巴嫩进行军事行动。

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