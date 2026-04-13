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京都11岁男童「人间蒸发」 搜索22天疑寻获遗体

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更新时间：21:42 2026-04-13 HKT
发布时间：21:42 2026-04-13 HKT

日本京都府南丹市11岁男童安达结希日3月23日被继父送到学校附近后离奇失踪，近一千名搜救人员及热心民众搜索近3周，日前先后找到干净的书包和鞋子，至周一终于找到遗体。

据日本放送协会报道，遗体在13日当地下午约4时45分一处山林发现，距离他就读的园部小学约2公里。遗体性别未明，已死去一段时间，脚上没有鞋子。《京都新闻》引述调查人员称，相信就是失踪男童。警方预计周二上午进行验尸，以确定其身份及死因。

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安达结希于3月23日被发现失踪。当天上午8时，就读五年级的他原定回校参加六年级学生的毕业典礼，继父驾车将他送到学校范围后离开，让他独自走路约150米回校。但他下车后便「人间蒸发」，没有任何目击者证实看过他从停车场抵达学校，监视器画面也没拍到他的身影，去向成谜。

校方到毕业典礼结束后，接近中午才发现男童并未到校，立即通知家长，由家长报警。警方随即展开大规模搜救行动，初期投入60名警力，后续更动员地方消防队及众多热心民众，多达1000人投入搜寻。

寻获书包有可疑

男童失踪一周后，家属于3月29日在学校西北方约3公里的山区，发现了他平日常用的黄色书包。然而，消防人员于24、25及28日对该区密集搜索3次均无所获。而发现书包前当地曾下雨，寻获的书包却异常干净，令人感到可疑。

至4月12日，搜救人员在山区发现了他的鞋子。如今发现的遗体刚好没穿鞋。

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