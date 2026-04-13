西班牙首相清华大学演讲：别拿利马窦时代地图看待中国

西班牙首相桑切斯今日（13日）展开访华行程，在北京清华大学发表演说，强调国际社会应该正确认知中国，不要再拿400多年前利玛窦来华时的世界地图看待中国。他强调，西班牙坚定拥抱多边主义，并呼吁中方运用国际影响力，推动结束伊朗和乌克兰的战争。桑切斯周二（14日）将与国家主席习近平会面，外界预计重点讨论地缘政治及经贸问题。

这是桑切斯4年来第4次访华，西班牙《世界报》评论写道，没有其他欧洲领导人曾如此频繁访华，这反映中西之间的政治默契。近期，桑切斯多次反对美国对伊朗动武，被视为欧洲首个敢叫板特朗普的「反战」政要，获得中国官方及民间的认同。

西班牙首相桑切斯清华大学演讲。 新华社

桑切斯应邀到清华大学演讲，吸引大批师生出席。这位54岁欧洲政坛明星表示，意大利传教士利玛窦当年来华时所带的世界地图，是以欧洲为中心，亚洲被置于边缘，视角带有明显偏见。但400多年过去，现在仍有人用那张扭曲的地图看待中国和世界。

桑切斯指出，随著美国在多个领域逐步退出领导角色，中国应在气候变化、安全、国防等议题上发挥更大作用，「中国可以发挥更大作用。例如，正如当前所做的那样，推动各方遵守国际法，并促成黎巴嫩、伊朗、加沙、约旦河西岸及乌克兰冲突的结束。」他同时提到中欧贸易失衡问题，呼吁中国对欧洲进口商品进一步开放市场。

西班牙首相桑切斯参观北京小米科技园。 新华社

桑切斯还到访北京的小米科技园，由小米集团董事长雷军陪同参观小米的业务布局及在欧洲市场的发展情况。参观期间，桑切斯体验了小米新SU7、小米YU7、小米AI眼镜等产品。