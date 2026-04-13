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泰国泼水节｜长假车祸暴增3天夺95命 主因超速与酒后驾驶

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更新时间：20:09 2026-04-13 HKT
发布时间：20:09 2026-04-13 HKT

泰国元旦新年和泼水节的连假总是交通意外暴增，今年泼水节4月13日至15日，加上周末形成5天长假。据统计，首3天全国交通意外数字已达515宗，合共95人死亡，486人受伤。

曼谷累计死亡人数最多，有6人死亡。当局表示，车祸的模式持续指向危险行为，其中超速和酒后驾驶是主要原因之一。

据道路安全营运中心报告，单是在4月12日（假期第3天）就有171宗意外，169人受伤，24人死亡。超速占意外的46.20%，其次是酒后驾驶，占24.56%。而所有车祸中，77.17% 涉及电单车。

有8成意外都是发生在直路上。39.77%发生在乡或村级道路上，34.50%发生在公路厅的道路上。

意外高峰时段为下午3时至6时，占约四分之一。而受影响最严重的年龄组别为20-29岁，占约23%。

当局加强反酒驾措施，包括更严格地管制酒精销售，全面禁止向20岁以下的任何人出售酒精，以及在未成年人酒驾导致伤亡的情况下加强审查。社区和家庭检查站也加强运作，以便在意外发生前监测、警告和阻止有风险的驾驶者。

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