伊朗局势｜美方「封锁」霍尔木兹如何执行？针对来往伊朗船只 革命卫队扬言报复中东港口

美国总统特朗普（Donald Trump）一直逼迫伊朗开放霍尔木兹海峡，为何又下令美军「封锁」它？特朗普本人周日在自家社交平台Truth Social发文声称封锁「任何」试图进出霍尔木兹海峡的船只」。不过，根据美军中央司令部声明，封锁对象是「进出伊朗港口与海域的船只」。美国 海军也将在国际水域「拦截每一艘向伊朗支付了过路费的船只」。

特朗普此举引来若干批评，美国民主党籍联邦参议员华纳（Mark Warner）接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说：「我不明白封锁霍尔木兹海峡，怎么就能迫使伊朗开放它，我看不出这两者间的关联。」

美国将如何「封锁」？

特朗普在Truth Social发文措辞强硬，声称「封锁任何试图进出霍尔木兹海峡的船只」，并指示海军「在国际水域拦截每一艘向伊朗支付了过路费的船只」。

但根据美国中央司令部（Centcom）随后发布的声明，封锁行动其实是针对「进出伊朗港口」的海上交通，对于非往返伊朗港口的船只将不会限制其航行自由。

实施细节？

美国军方尚未透露细节，包括出动多少艘军舰执行、是否动用战机以及海湾盟友会否协助行动，均是未知之数。

专家指出，考虑到可能引发环境灾难，美国军方不太可能向油轮发射导弹或其他武器，最有可能的方案是美国海军尝试威胁船只改变航向，如对方不从则派遣武装登船队实际控制船只。

盟友协助？

特朗普向霍士新闻表示，许多盟友都希望协助在海峡的行动 ──他此前批评许多盟友不支持这场对伊朗战争 ──但据英国《卫报》、BBC等报道，英国已表明不会参与任何封锁海峡的行动，澳洲总理阿尔巴尼斯则表示并未被要求参与。

对油价的影响

专家指出，美军「封锁」霍尔木兹对油价的影响，要视乎封锁范围和实施方式。

若特朗普禁止运载伊朗石油的船只通行，或许可以切断伊朗政权的主要资金来源，但会导致全球油价上涨。自美国和以色列开始轰炸伊朗以来，约有100艘油轮通过霍尔木兹海峡，其中大部分运载伊朗石油产品，目的地为中国和印度。美国为了缓解供应压力允许伊朗继续出口这些石油，甚至取消了对伊朗海上石油的制裁。

另一方面，德黑兰的应对措施也至关重要，当局已威胁将对中东港口进行报复。研究公司ClearView Energy Partners主管布克（Kevin Book）指出：「伊朗或胡塞武装对海湾产油国替代路线的报复，可能会进一步推高油价。」