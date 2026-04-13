日本大叔「假发＋斗零踭」扮女装闯女汤 徘徊7分钟认「想看裸体」

日本千叶市一处酒店女汤（浴场）12日傍晚发现有51岁男子变装潜入，他戴上假发、穿短裙和「斗零踭」高跟鞋，在更衣室鬼祟徘徊长达7分钟后，被现场多名女性识破，当场向酒店投诉。男子接受警方调查时坦承有易服癖，进入女浴场是为了「看女人的裸体」。

据朝日电视台报道，这名自称是上班族的51岁男子入住千叶市中央区一间酒店，傍晚6时左右穿戴好全套的女性打扮，包括女性假发、女用内衣及短裙，还有「斗零踭」高跟鞋，大摇大摆地走进了女汤的更衣间。

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警方指出，当时更衣室内有数名女性正在换衣服或休息。变装男子进入后并未立即沐浴，而是东张西望、来回走动约7分钟。由于行径极度不自然，且身形与走路方式引人怀疑，在场女性随即向酒店柜台投诉。馆方得知后立刻报警称「有男客扮成女人闯进女浴场。」

警方接报赶抵现场时，男子已离开女汤回到自己的客房。面对警方盘查，男子坦承「有穿女装的兴趣，当时突然很想进去女性浴场」、「想体验当女人的心情」，最后诚实交代「其实我也想看女人的裸体」。警方将持续调查他是否还涉及其他罪行。