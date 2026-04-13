尼日利亚反恐空袭误炸乡村市集 传造成逾200人死亡　　

尼日利亚空军上周六（11日）傍晚对东北部疑似恐怖分子据点发动空袭时，误炸位于博尔诺州与约贝州交界附近的一处乡村市集，传出造成逾200人死亡。据报尼日利亚军方已启动平民伤害事故调查小组，立即前往事发地点展开调查。

国际特赦组织12日在社交平台发文称，目击者说，有3架战斗机对市集进行轰炸。空袭造成100多人死亡，附近一家医院的急症室已收治35名重伤患者。另据路透社报道，当地选区议员盖达姆（Lawan Zanna Nur Geidam）说，超过200人在空袭中丧生。3名当地居民和一名国际人道主义机构官员证实了上述议员估计的死亡人数。

尼日利亚空军战机上周六曾误炸一个市集。美联社

尼日利亚军方已启动平民伤害事故调查小组，立即前往事发地点展开调查。美联社

军方指击毙数十恐怖分子

美联社报道称，约贝州政府在一份声明中证实，尼日利亚军方对该地区的恐怖组织据点发动了袭击，一些前往市集的人受到影响。死者包括儿童。

尼日利亚军方发声明称，已成功对恐怖分子的据点和后勤枢纽实施打击，杀死数十名骑电单车的恐怖分子，并指出在相关地区仍禁止驾驶电单车。

市集及附近居民恐慌

据报道，被炸的吉里村市集内人员和附近居民陷入恐慌。应急响应仍在进行中，当局正评估形势、核实人员伤亡和财产损失情况。

一名工作人员表示，事件中至少有23名伤者正在接受治疗。

这类误炸在尼日利亚很常见，因为军方经常发动空袭，对抗控制广大森林飞地的武装组织。根据美联社统计的误炸，自2017年以来，至少有500名平民在此类误炸中丧生。