美伊谈判破局 | 特朗普：不在乎伊朗是否重返谈判桌 美媒：拟恢复有限度军事打击

在美国和伊朗谈判破局后，美国总统特朗普周日（12日）表明，他并不在乎伊朗是否重返谈判桌。而《华尔街日报》引述多名知情官员透露，特朗普及其幕僚正考虑恢复对伊朗实施有限度的军事打击，作为打破和谈僵局的选项之一。

特朗普周日从佛罗里达返回华盛顿，在马里兰州安德鲁斯联合基地对记者说：「我不在乎他们（伊朗）是否回来。如果他们不回来，我也无所谓。」

相关新闻：

美伊谈判破局 | 伊朗向特朗普喊话：不会在任何威胁下屈服 如要打仗就奉陪

不排除重启全面空袭

而《华尔街日报》引述多名知情官员透露，美伊谈判破局后，特朗普及其幕僚正考虑恢复对伊朗实施有限度的军事打击，作为打破和谈僵局的选项之一。

但报道引述官员同时强调，特朗普未排除重启全面空袭，但考虑到可能破坏地区局势稳定，加上他不想冲突长期化，这个选项的可能性较低。对此白宫发言人怀尔斯拒绝置评，仅表示任何宣称知情特朗普下一步行动的说法纯属臆测。

特朗普助理：对外交途径仍持开放态度

报道另引述特朗普助理说，特朗普对外交途径仍保持开放态度。美国与伊朗在4月7日达成为期14天停火，预计4月21日到期。

美方官员也列出特朗普对未来潜在谈判的红线，包括伊朗须完全开放霍尔木兹海峡并不得收取通行费；终止所有浓缩铀活动并拆除相关设施；交出高浓缩铀；接受涵盖区域盟友的广泛安全架构；以及停止资助黎巴嫩真主党与也门胡塞武装组织等代理势力。

各方案均面临重大风险

美国官员与接近政府的人士指出，特朗普接下来无论选择哪种方案，都面临重大风险。若重新发动全面战争将进一步消耗关键军火，并引发部分选民反弹；但若在伊朗政权仍存续、且仍掌握核野心与海峡控制权的情况下缩减军事行动，则可能被视为德黑兰的胜利。

部分官员与分析人士赞扬特朗普实施海上封锁的决定，认为这是目前最佳、或至少是「最不差」的选项。

伊朗政府约一半收入来自石油与天然气。若封锁成功，将切断伊朗石油出口的经济引擎，并向美国盟友与全球能源市场证明，德黑兰无法挟持霍尔木兹作为筹码。

然而，封锁本身也伴随诸多风险，美方官员指出，美军舰艇在靠近伊朗海岸的狭窄海峡活动，随时可能面临导弹与无人机攻击，几乎没有预警时间。

伊朗：不容美封锁霍峡

伊朗最高领袖军事顾问雷扎伊表示，伊朗「不是一个能够被（社交媒体）帖文和幻想方案封锁的地方」。

雷扎伊在社交媒体上发文说，美国在霍尔木兹海峡遭受「历史性失败」，其海上封锁同样「注定失败」。他说，伊朗武装力量不会允许美国实施封锁，并拥有「尚未动用的强大筹码」应对此类威胁。