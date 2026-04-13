欧尔班败选 | 欧盟领袖齐赞匈牙利选择返欧正确 分析：欧洲更紧密合作障碍移除

匈牙利总理欧尔班（Viktor Orban）在周日举行的国会选举中，败给承诺推动改革的亲欧盟反对派蒂萨党领袖毛焦尔（Peter Magyar），结束对匈牙利的16年管治。对于选举结果，欧盟委员会主席冯德莱恩形容这是匈牙利迈向欧洲的一步，指出「匈牙利选择了欧洲」。

现年45岁的毛焦尔承诺打击贪腐、解冻高达数十亿罗的欧盟资金，并且对最富人课税，同时要改革匈牙利摇摇欲坠的健保制度。他在选前表示，这场选举关乎匈牙利能否稳固作为欧洲国家的地位并且重振经济，或是进一步滑向威权阵营。毛焦尔说：「这是最后机会，阻止我们国家成为俄罗斯的傀儡国，不要让执政联盟带领匈牙利退出欧盟。」

相关新闻：

匈牙利大选｜反对党蒂萨党料夺135席 总理欧尔班承认败选

欧尔班唱反调 成欧盟决策助力

欧尔班执政期间经常与欧盟的主流政策唱反调，成为决策阻力。而他亲俄罗斯总统普京的立场，以及阻挠援助乌克兰，也在欧盟内引起不满。因此，当他在大选落败，由亲欧的蒂萨党大胜，欧盟领袖大表欢迎，形容匈牙利人民作出正确的选择。

欧盟委员会主席冯德莱恩在社交平台X发文，盛赞蒂萨党在选举中取得压倒性胜利，称这是匈牙利迈向欧洲的一步。她形容欧洲的心脏在匈牙利跳动得更加强劲，匈牙利重拾欧洲之路，让欧盟更加强大。

欧盟理事会主席科斯塔样在X发文恭贺毛焦尔，表示破纪录的投票率展现了匈牙利人的民主精神。匈牙利人民已表达了心声，且民意非常明确，期待与毛焦尔展开紧密合作，共同打造一个更强大与繁荣的欧洲。

大赞匈牙利人民选择了欧洲

德国总理默茨祝贺毛焦尔在选举中获胜时称，匈牙利人民已经作出了选择，他期待与毛焦尔合作，携手共建一个强大、安全，最重要的是团结的欧洲。

法国总统马克龙对毛焦尔表示，法国欢迎这场胜利，这不仅是人民参与民主进程的胜利，也展现了匈牙利人民对欧盟价值观的认同，以及匈牙利在欧洲所扮演的角色。

欧尔班败选后，新的匈牙利政府与欧盟之间的关系变化也令外界关注，特别是在制裁俄罗斯、援助乌克兰等议题。

料为更严厉制裁俄罗斯铺路

欧盟成员国领袖于去年12月达成协议，将从2026至2027年间提供乌克兰900亿欧罗贷款，以填补即将出现的财政缺口。然而原本在会议中承诺不加入担保机制但不阻挠贷款的匈牙利，随后态度转为反对，使得这个政策卡关。

此外，欧盟对俄罗斯的第20轮制裁方案也因为匈牙利持反对意见，仍在磋商。

德国投资银行贝伦堡银行（Berenberg Bank）首席经济学家史密丁（Holger Schmieding）在报告中指出：「欧尔班政权的终结将大幅提振匈牙利经济，这将会移除欧洲更紧密合作的关键障碍，为更严厉制裁俄罗斯铺路。」