美伊谈判破局 | 伊朗革命卫队：军事船只靠近霍尔木兹海峡 将被视为违反停火

伊朗伊斯兰革命卫队周日（12日）发公告说，霍尔木兹海峡目前处于管控之下，在遵守特定规定的前提下，对非军事船只开放。公告明确警告，任何军事船只以任何名义或借口意图靠近霍尔木兹海峡的行为，均将被视为违反停火协议，并将遭到严厉的强硬应对。

美东时间上周六（11日）中午，美军中央司令部在社交媒体发文，称美军「彼得森号」和「墨菲号」驱逐舰当天穿越霍尔木兹海峡，美军开始为霍尔木兹海峡扫雷创造条件。

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伊朗革命卫队表明，霍尔木兹海峡目前处于管控之下，在遵守特定规定的前提下，对非军事船只开放。路透社

伊朗革命卫队经常举行演习。路透社

伊朗革命卫队警告强硬应对军事船只。

伊朗媒体还原美驱逐舰遭逼退细节

有关美舰此前是否穿行霍尔木兹海峡，伊朗媒体12日披露，美军2艘驱逐舰试图进入波斯湾，伊朗伊斯兰革命卫队海军将其「锁定」后，美方军舰被迫撤退，距离被彻底摧毁「仅差数分钟」。

伊朗伊斯兰共和国广播电视台就此报道说，2艘美军驱逐舰试图穿越霍尔木兹海峡但未能成功，已演变为一次「失败的宣传行动」。美军舰试图通过霍尔木兹海峡的目的是在停火局势下「制造虚假成果」，并对伊美谈判施加影响。

英媒：英国不参与封锁霍峡行动

另据多家英国媒体12日报道，英国不会参与对霍尔木兹海峡的封锁行动。

英国天空新闻频道引述一名政府发言人报道，英国将继续支持霍尔木兹海峡恢复畅通，它不应成为收费通道。就此，英国正与法国等国合作组建联盟。

较早前，特朗普威胁说，鉴于伊朗在核计划这一关键问题上拒绝让步，美国海军将立即开始封锁霍尔木兹海峡。

其后，美国中央司令部宣布，将从周一美东时间上午10时（香港时间周一晚上10时）开始封锁所有伊朗港口。

伊海陆军全面追踪与监视美军

中央司令部表示，封锁将「对所有国家的船只公正执行」。该声明表示，仍允许非伊朗港口间的船只通过霍尔木兹海峡。

伊朗海军司令伊拉尼对此表示，美国威胁对伊朗实施海上封锁，「实属极为荒唐可笑之举」。

伊拉尼说，伊朗陆军海军将士正对美军在地区内的所有动向实施全面追踪与监视。