美伊谈判破局 | 伊朗向特朗普喊话：不会在任何威胁下屈服 如要打仗就奉陪

美伊在巴基斯坦进行的停火谈判破局后，伊朗代表团团长、国会议长卡利巴夫表示，美国的唯一出路是赢得伊朗民族的信任，如果再次考验伊朗的意志，伊朗将给美国「一个更大的教训」。卡利巴夫又向美国总统特朗普喊话：「如果要打仗，我们奉陪；如果以理性来谈，我们以理性相对」，强调伊朗「不会在任何威胁屈服」。

伊朗外长：距达协议仅差一步

有份参与谈判的伊朗外长阿拉格齐表示，伊朗与美国在伊斯兰堡进行会谈期间，双方距达成协议仅差一步之遥。他在X平台上的一篇贴文中说：「伊朗与美国诚意合作以结束战争。」但他补充说，当「距离伊斯兰堡协议仅一步之遥」时，「我们遭遇了极端主义、不断变动的目标和封锁。」

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伊朗议长卡利巴夫向特朗普喊话，表明不会在任何威胁下屈服。美联社

伊方谈判代表团上周六凌晨抵达巴基斯坦伊斯兰堡。美联社

卡利巴夫在与美方谈判前，先与巴基斯坦总理夏巴兹会晤。新华社

伊朗外长阿拉格齐表示，伊朗与美国在伊斯兰堡进行会谈期间，只方达成协议仅差一步之遥。路透社

伊朗首席谈判代表卡利巴夫说，与美谈判历时超过20小时，双方进行了「极为密集、严肃且充满挑战性」的会谈，伊方举措展示诚意，推动了谈判进展。

伊朗议长：美须赢得伊朗信任 否则无出路可言

他表示，伊朗对美国的不信任「已有77年历史」，不到一年内，伊朗两度在谈判进行期间被攻击，因此应由美方来「赢得我们的信任」。但在这方面，「我们在谈判中从他们身上甚少看到」相关努力。

卡利巴夫又感谢伊朗民众积极响应最高领袖号召、持续出现在街头，称此举对伊方捍卫民族权利「给予极大帮助」，并对对方产生直接影响，「我本人亲眼见证这一效果」。

伊朗红线：国家利益与民族权利

而伊朗总统佩泽希齐扬与俄罗斯总统普京通电话，通报伊斯兰堡美伊谈判情况。佩泽希齐扬表示，美方存在的双重标准与贪得无厌是达成公正协议的最大障碍。他强调，伊朗的红线是「国家利益与民族权利」，并表示「如果美国遵守国际法律框架，达成协议并非遥不可及」。他说，伊朗已完全做好准备，以达成一项能够实现地区持久和平与安全、平衡且公平的协议。