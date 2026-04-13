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伊朗局势｜伊朗总统与普京通话 称愿达成「平衡且公平」协议 强调国家利益为红线

即时国际
更新时间：06:11 2026-04-13 HKT
发布时间：06:11 2026-04-13 HKT

美国与伊朗在巴基斯坦伊斯兰堡谈判未能达成协议之际，美国总统特朗普扬言将封锁霍尔木兹海峡。伊朗总统佩泽希齐扬（Masoud Pezeshkian）周日与俄罗斯总统普京通电话，表示伊朗已准备好达成一项「平衡且公平」的协议，以实现地区持久和平与安全，但强调国家利益与民族权利是不可逾越的红线。

达成协议并非遥不可及

据伊朗国家媒体报道，佩泽希齐扬在通话中指出，若美方遵守国际法律框架，达成协议并非遥不可及，但批评美国在谈判中存在「双重标准」及提出过高要求，是阻碍达成公正协议的主要因素。

他同时向普京通报伊斯兰堡谈判进展，并感谢俄罗斯在伊朗面对军事压力期间表达支持，以及在联合国安理会反对针对伊朗的决议，认为有助防止局势进一步升级。

伊朗视区内国家为「兄弟」

佩泽希齐扬亦批评美国利用波斯湾国家基地对伊朗发动攻击，但强调伊朗视区内国家为「兄弟」，愿在无域外势力介入下，与邻国合作建立区域安全架构。

普京则重申，俄方支持透过政治及外交途径解决冲突，并强调应尊重伊朗主权与领土完整，愿继续协助推动相关谈判进程。

另外，伊朗媒体引述伊斯兰议会议长卡利巴夫表示，美国唯一出路是赢得伊朗人民的信任。

 

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