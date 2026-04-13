匈牙利大选｜反对党蒂萨党料夺135席 总理欧尔班承认败选

匈牙利国会选举结果显示，反对派中间偏右、亲欧盟的「蒂萨党」（Tisza）取得压倒性胜利，长期执政的总理欧尔班（Viktor Orbán）周日承认败选，结束其长达16年的执政时期。

蒂萨党议席达关键三分之二

路透社报道，根据点算约46%选票的初步结果，蒂萨党在199席国会中取得约135席，达到关键的三分之二多数，领先欧尔班所属的青民盟（Fidesz）。欧尔班表示，虽然最终结果尚未完全出炉，但形势已「清晰明确」，并形容结果「令人痛心，但无可否认」，同时已向胜选一方致贺。

今次选举投票率创新高，接近78%，反映选民对政局高度关注。分析指，若最终结果确认，将对匈牙利及欧盟局势带来重大影响，包括可能改变匈牙利过往在欧盟内的强硬立场，并为对乌克兰的资金援助及冻结的欧盟资金释放铺路。

蒂萨党领袖马扎尔（Peter Magyar）主打反贪腐及重建司法独立，成功吸纳对经济停滞及生活成本上升不满的选民支持。不过，其改革能否落实，仍取决于最终能否确保三分之二宪法多数。

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）对选举结果表示欢迎，称「欧洲的心脏今晚在匈牙利跳动得更加强」。