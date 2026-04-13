伊朗局势｜伊媒：革命卫队成功逼退美军舰穿越霍尔木兹 距离被摧毁仅差数分钟

中东紧张局势持续升温。美国总统特朗普早前表示，两艘美国军舰已于11日顺利通过霍尔木兹海峡，但伊朗方面则称，相关舰艇在革命卫队监控及部署行动下被迫撤退，距离被「摧毁仅差数分钟」。

巡航导弹「锁定」及出动无人机监视

据新华社引述伊朗媒体及消息人士报道，美国海军近日有两艘驱逐舰试图进入波斯湾并穿越霍尔木兹海峡，但最终未能完成通行并撤离。

报道指，当美军舰艇接近波斯湾入口时，伊朗方面已启动巡航导弹「锁定」及出动无人机监视，并向美舰发出撤离警告及时间限制。消息称，美舰最终选择撤退，形容其距离被「摧毁仅差数分钟」。

伊朗称，美军舰艇在革命卫队监控及部署行动下被迫撤退，距离被摧毁「仅差数分钟」。路透社资料图片

伊朗启动巡航导弹「锁定」及出动无人机监视，并向美舰发出撤离警告及时间限制。路透社

美军称正在霍尔木兹海峡进行扫雷行动，英国及盟友将提供协助。路透社

伊朗传媒又指，美方舰艇行动期间曾采取多项「规避手段」，包括关闭自动识别系统、伪装成商船及贴近海岸航行，但均被伊朗海军识破并全程监控。

伊朗：「失败的宣传行动」

伊朗国家广播机构其后形容，事件为美方一场「失败的宣传行动」，指其意在停火背景下制造「虚假战果」，并影响伊美谈判舆论氛围。

美方目前未就伊朗方面说法作出回应或证实相关细节。

特朗普接受霍士新闻访问时则表示，两艘美军舰已于11日顺利通过霍尔木兹海峡，「期间没有遇到任何阻碍」，并称美方正于当地进行扫雷行动，英国及盟友将提供协助。