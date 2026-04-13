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伊朗局势｜特朗普：美国调派更多扫雷艇进入霍峡　英国及盟友将协助行动

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更新时间：02:32 2026-04-13 HKT
发布时间：02:32 2026-04-13 HKT

美国总统特朗普表示，美军将向霍尔木兹海峡调派更多扫雷艇，并指英国及其他盟友国家亦将参与支援相关行动。

清理霍峡「不会耗时太长」

特朗普接受美国霍士新闻访问时称，清理霍尔木兹海峡「不会耗时太长」，并指两艘美国军舰已于11日顺利通过该海域，「期间没有遇到任何阻碍」。他同时表示，美方已开始为海域扫雷作业创造条件，北约及部分海湾国家亦已提供协助。特朗普指，除美军外，英国及「数个国家」亦将参与相关行动。他说：「据我了解，英国和其他几个国家正派出扫雷舰。」

美国中央司令部早前表示，已开始在霍尔木兹海峡部署相关行动，以准备清除水雷。美国《纽约时报》引述官员报道称，美方认为伊朗无法有效定位并清除其在海峡布设的水雷。

此外，特朗普较早前曾在社交平台发文，威胁若伊朗在核问题上拒绝让步，美军将封锁霍尔木兹海峡。不过他在访问中亦承认，全面封锁行动「需要一定时间」才能完成。他并表示，美伊谈判在接近尾声时气氛「相当友好」。

革命卫队：对霍峡拥有「完全控制权」

伊朗方面则多次否认美军军舰通过霍尔木兹海峡的说法，并指有美舰曾被伊朗革命卫队船只拦截后撤离。

伊朗革命卫队海军表示，伊朗对霍尔木兹海峡拥有「完全控制权」，但强调该水道对非军事船只仍保持开放。不过半官方媒体引述军方称，任何接近该海峡的军舰都将面临「坚决而强硬的回应」。

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