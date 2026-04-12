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纽约地铁随机斩人｜狂徒持刀自称「路西法」 酿3伤后遭警轰毙

即时国际
更新时间：21:16 2026-04-12 HKT
发布时间：20:55 2026-04-12 HKT

美国纽约市再次发生严重暴力事件。据美联社报道，一名男子于当地时间周六（11日）上午，在人流密集的大中央车站（Grand Central Station）地铁站内，手持开山刀随机袭击途人，造成至少3人受伤。警方接报到场后，在警告无效的情况下将该名狂徒开枪击毙。

警告20次无效 开两枪制止

纽约市警察局局长蒂施（Jessica Tisch）在记者会上表示，事件发生于周六上午约9时40分。警方接报指地铁站内发生斩人案，警员到场后随即与一名持刀男子对峙。该名男子当时行为异常，并自称为「路西法」（Lucifer）。

尽管警员至少20次喝令其放下武器，但该名男子拒绝遵从，更手持利刀逼近警员。最终，一名警员在别无选择下向其开了两枪。蒂施强调，警员当时面对一名已伤及无辜且持续构成威胁的武装份子，「他们尝试缓和局势，但在威胁未除的情况下，他们果断采取行动，保护了市民安全。」

凶徒有前科

警方确认，被击毙的疑犯为44岁的格里芬（Anthony Griffin），他被送往医院后证实不治。据悉，他过往有三次被捕纪录。

事件中的三名受害人均为长者，分别是一名84岁男子、一名65岁男子及一名70岁女子，他们所受的伤势据信没有生命危险，但其中一名男伤者头部及面部有严重割伤，另一人更有颅骨骨折。交通部门主管古洛塔（Joseph Gulotta）表示，袭击似乎是随机行为。

事件导致大中央车站一度需要封闭，列车飞站数小时，至下午才恢复正常。纽约州州长霍楚尔（Kathy Hochul）在社交媒体发文，对警方的迅速行动表示赞扬。有目击者形容，事发时月台上一片混乱，大量乘客惊惶奔逃，场面骇人。

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