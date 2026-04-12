纽约消防局爆纪律丑闻 网红穿装备爬消防车热舞惹议

美国纽约市消防局近日爆发纪律争议。据外媒报道，两名网红模特儿擅自闯入一所曾参与「911恐袭」救援而备受尊崇的消防分局，不仅穿上消防员的全套装备，更爬上消防车大跳热舞，并将影片上传至社交平台，引发外界猛烈批评。

高呼「可随便参观」 内部人员斥蒙羞

据《纽约邮报》报道，事发于纽约格林威治村（Greenwich Village）的一所消防分局。网上疯传的影片显示，名为崔西（Dana Treacy）的网红与其友人在局内穿上消防员制服，于消防车上随著音乐舞动，甚至向镜头高呼：「你可能不知道，其实可以走进消防局参观、试穿制服！」

该影片迅速获得数以万计的点赞，但同时招致大量负评。有消防局内部人士直斥，此举已严重违反内部规章，「令整个部门蒙羞」。据悉，该消防分队因曾参与2001年的「911恐袭」救援行动，在当地被誉为「格林威治村的骄傲」，如今却因纪律事件卷入风波。

更令人关注的是，类似事件并非单一个案。报道指，社交平台上流传多段影片，显示有不同女性进入各区的消防局内拍照、试穿装备、玩消防滑梯，甚至在凌晨时分参观消防车，俨然形成一股「打卡消防局」的歪风。

一名资深消防员警告，容许非相关人员进入消防局存在重大安全风险，他们不但可能受伤，更有机会因此向市政府提出诉讼，最终费用由纳税人承担。他同时指出，消防装备在救援后可能残留致癌物质，「连消防员自己都被限制不能随意将装备带离指定区域」。

涉事网红崔西事后回应称，不知道相关行为违规，「如果知道不被允许，我们绝对不会拍摄或上传」。纽约市消防局表示正就事件展开调查，相关人员恐面临纪律处分。