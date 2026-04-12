日11岁童校门前「人间蒸发」逾20日 诡异寻回干净书包后 山区再现运动鞋

日本京都府一名11岁男童离奇失踪三周的案件今日（12日）有新进展。据日本媒体报道，警方今日在山区寻获一只怀疑属于失踪男童安达结希的鞋子，为连日来胶著的案情带来突破。

之前寻获异常干净书包

就读于京都府南丹市园部小学的11岁男童安达结希，于上月23日由继父驾车送往学校出席毕业典礼，但在校外下车后便人间蒸发，至今已失踪21日。警方连日动员大量人力，并利用水中无人机等科技设备进行大规模搜索，惟一直未有重大发现。

案件的关键线索，是男童失踪一周后（3月29日），其家属在学校西北方约3公里的山区，发现了他平日常用的黄色书包。然而，该地点此前已由消防人员于24、25及28日进行过三次密集搜索，均无所获。更令人不解的是，发现书包前当地曾下雨，但书包被寻获时却异常干净，令案件更添悬疑。

据报，安达结希的继父声称，当日早上约8时将安达送抵学校，并亲眼看见他下车。然而，校方在毕业典礼结束后发现安达并未到校，才惊觉他已失踪。警方翻查学校闭路电视，证实校门及校内所有监控镜头均没有拍摄到安达结希的身影，显示他下车后并未进入校园。

直至今日下午，搜索行动终现突破。警方在距离学校西南方约6公里的山区中，发现一只儿童运动鞋，其特征与安达结希失踪前所穿的相似。目前警方正就此进行确认，并已将搜索范围集中在发现鞋子的区域，希望能尽快寻回失踪男童。