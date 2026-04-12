海地世界遗产古堡庆典变悲剧 人踩人酿至少30死

加勒比海国家海地发生严重人踩人惨剧。该国北部著名景点、被列为世界文化遗产的拉费里埃城堡（Laferriere Citadel），于当地时间周六（11日）举行年度庆祝活动期间，因人群过度挤拥引发人踩人事故，至今已造成至少30人死亡，官员警告死亡人数可能进一步攀升。

入口处下雨加剧混乱

事发时，该城堡正举行一年一度的庆祝活动，吸引大批民众，包括众多学生及游客到场参与。据海地北部民防部门主管佩蒂特（Jean Henri Petit）透露，事故在城堡入口处发生，当时现场下起大雨，令本已挤拥的情况迅速恶化，最终酿成惨剧。

相关新闻：日本冈山万人「裸男祭」 爆人踩人至少酿2死

总理发声明致哀

海地总理艾梅（Alix Didier Fils-Aimé）事后发表声明，对事件表示深切哀悼，并向遇难者家属致以诚挚慰问，承诺政府将在此悲痛时刻提供支援。

拉费里埃城堡于19世纪初，即海地脱离法国独立后不久建成，不仅是该国最受欢迎的旅游景点之一，更于1982年被联合国教科文组织（UNESCO）列为世界遗产。

近年海地局势持续动荡，除要应对广泛的帮派暴力及安全部队镇压行动外，亦屡遭天灾人祸。该国近年曾发生多次严重事故，包括2021年导致90人死亡的油罐车爆炸，以及同年造成约2000人丧生的强烈地震。