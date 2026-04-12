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伊朗局势︱鲁比奥取消三口之家绿卡 男户主是伊朗前副总统儿子

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更新时间：11:32 2026-04-12 HKT
发布时间：11:32 2026-04-12 HKT

美国国务卿鲁比奥宣布，取消伊朗前高官的3名亲属的美国绿卡，联邦探员随后将他们逮捕，准备递解出境。被捕者中，包括伊朗前女副总统艾伯特卡尔（Masoumeh Ebtekar）的儿子，艾伯特卡尔是1979年伊朗人质危机中的激进分子发言人。

遭ICE拘押将驱逐出境

鲁比奥指，被撤销绿卡的3人，分别是哈希米(Seyed Eissa Hashemi)、塔赫马塞比(Maryam Tahmasebi)和他们的儿子。而哈希米是艾伯特卡尔的儿子。

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鲁比奥指他们与伊朗政权有密切关系。目前遭美国移民暨海关执法局（ICE）拘押，准备遣返离境。

鲁比奥强调，艾伯特卡尔的家人，本来便不应享有在美国生活的特权，美国亦绝不能成为反美恐怖分子，或其家人的安身之所。这在特朗普执政下，绝不可能。

母是「美伊人质事件」发言人

哈希米一家人是在2014年，获奥巴马政府发签证入境美国。2016年6月，透过「多元移民签证」（绿卡抽签）计划，授予永久居留权。

艾伯特卡尔于1979年，任冲入美国驻伊朗大使馆的激进学生发言人。当年，美国有52名人质被扣押444天。艾伯特卡尔因曾在美国生活，能操流利英语成为美国大使馆人质事件发言人，被外界称为「尖叫玛丽」（Screaming Mary）。

艾伯特卡尔2017年至2021年间担任伊朗副总统。

 

 
 

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