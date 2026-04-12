Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜内塔尼亚胡：同意与黎巴嫩谈判　强调真主党须解除武装

即时国际
更新时间：06:03 2026-04-12 HKT
发布时间：06:03 2026-04-12 HKT

以色列总理内塔尼亚胡表示，以色列已同意于下周与黎巴嫩展开正式谈判，讨论长期和平安排，但前提是协议必须具备持久性，且真主党（Hezbollah）的武器必须「解除」。

内塔尼亚胡在一段视频讲话中称，黎巴嫩方面近期多次主动接触以色列，提出希望展开直接和平谈判。他表示已批准相关安排，但设下两项条件，包括解除真主党武装，以及达成「可延续数代人的真正和平协议」。他说：「黎巴嫩在过去一个月多次与我们接触，提出开始直接和平谈判。」

内塔尼亚胡同时强调，以色列针对伊朗的军事行动尚未结束。他表示，尽管以军已取得「历史性成果」，但仍有后续行动。他说：「我们已经打击了他们，但还有更多事情要做。」

内塔尼亚胡于社交平台X的帖文中表示，以色列将在其领导下继续打击伊朗及其盟友势力，并指土耳其总统埃尔多安「纵容」伊朗，并应对库尔德人「屠杀」负责。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
东涌城巴回厂途中失控铲上行人路 司机被困车内 送院不治
突发
7小时前
伊朗局势｜美伊谈判进入专家磋商阶段 特朗普：正清理霍尔木兹海峡 伊方称迫退美舰｜持续更新
01:32
伊朗局势｜美伊第三轮谈判结束 伊媒称双方仍存严重分歧 特朗普：若中国向伊运送武器将面临「大问题」｜持续更新
即时国际
8小时前
李泳汉疑不满弟妇插手生意积怨 因拉面店结业与李泳豪夫妇反目 网民：有人要威钟意做操控
李泳汉疑不满弟妇插手生意积怨 因拉面店结业与李泳豪夫妇反目 网民：有人要威钟意做操控
影视圈
13小时前
Jayden是什么？Threads潮文疯传港孩「英文名」 迷因背后旨在讽刺港妈育儿方式
Jayden是什么？Threads潮文疯传港孩「英文名」 迷因背后旨在讽刺港妈育儿方式
生活百科
2026-04-10 19:36 HKT
星岛申诉王 | 咖啡名人被质疑「搭鸡棚」掠水 店舖突结业 4股东80万血本无归
05:31
星岛申诉王 | 咖啡名人被质疑「搭鸡棚」掠水 店舖突结业 4股东80万血本无归
申诉热话
22小时前
长者生活津贴资产避雷方法 赚医疗费减免外 更享牙科电器隐藏福利
长者生活津贴资产避雷方法 赚医疗费减免外 更享牙科电器隐藏福利
投资理财
2026-04-11 06:00 HKT
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
生活百科
2026-04-10 12:58 HKT
瞓洗衣机干衣机顶 与大电箱共眠 新蒲岗工人房大反差转弯有露台 网民有赞有弹｜Juicy叮
瞓洗衣机干衣机顶 与大电箱共眠 新蒲岗工人房大反差转弯有露台 网民有赞有弹｜Juicy叮
时事热话
15小时前
乘风2026丨传陈凯琳酬劳仅28万？人气上升被封「迪丽热巴2.0」 网民威胁若现一情况会罢睇
乘风2026丨传陈凯琳酬劳仅28万？人气上升被封「迪丽热巴2.0」 网民威胁若现一情况会罢睇
影视圈
12小时前
MIRROR演唱会摄影师被揭耍阴招？偷关行家摄影机「断正」遭围插：终于等到个天收佢
MIRROR演唱会摄影师被揭耍阴招？偷关行家摄影机「断正」遭围插：终于等到个天收佢
影视圈
11小时前