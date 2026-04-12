伊朗局势｜内塔尼亚胡：同意与黎巴嫩谈判　强调真主党须解除武装

以色列总理内塔尼亚胡表示，以色列已同意于下周与黎巴嫩展开正式谈判，讨论长期和平安排，但前提是协议必须具备持久性，且真主党（Hezbollah）的武器必须「解除」。

内塔尼亚胡在一段视频讲话中称，黎巴嫩方面近期多次主动接触以色列，提出希望展开直接和平谈判。他表示已批准相关安排，但设下两项条件，包括解除真主党武装，以及达成「可延续数代人的真正和平协议」。他说：「黎巴嫩在过去一个月多次与我们接触，提出开始直接和平谈判。」

内塔尼亚胡同时强调，以色列针对伊朗的军事行动尚未结束。他表示，尽管以军已取得「历史性成果」，但仍有后续行动。他说：「我们已经打击了他们，但还有更多事情要做。」

内塔尼亚胡于社交平台X的帖文中表示，以色列将在其领导下继续打击伊朗及其盟友势力，并指土耳其总统埃尔多安「纵容」伊朗，并应对库尔德人「屠杀」负责。