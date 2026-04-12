美国纽约地铁持刀伤人案 3人受伤 刀手遭警员开枪击毙
更新时间：04:52 2026-04-12 HKT
发布时间：04:52 2026-04-12 HKT
发布时间：04:52 2026-04-12 HKT
美国纽约市发生持刀伤人事件，一名男子在大中央车站（Grand Central）地铁月台袭击乘客，造成至少3人受伤，最终被警方开枪击毙。
疑犯行凶时行为异常
纽约市警（NYPD）表示，疑犯为44岁男子安东尼·格里芬（Anthony Griffen）。他于周六早上在皇后区弗农大道站（Vernon Boulevard）登上7号线列车，其后抵达大中央车站，在月台上刺伤一名长者，之后在转往4至6号线月台，再用刀袭击另外两人。
警方于上午约9时30分接报到场，两名正在执勤的便衣警探在现场附近发现其中一名伤者。警方指出，疑犯当时行为异常，自称是「路西法」（Lucifer）。
警员多次命令放下利刀
警员曾至少20次命令其放下手中利刀，但疑犯拒绝并持刀逼近，最终其中一名警探向其开枪两次，将其击毙。警方表示，疑犯过往在纽约市有3次犯罪纪录。三名伤者伤势严重，但目前情况稳定，正在医院接受治疗。
纽约市长马姆达尼（Zohran Mamdani）表示，已听取事件简报，并感谢警方迅速行动阻止进一步伤亡。他指，警方将按程序展开内部调查，并公开涉事警员随身摄录画面。警方强调，事件与恐怖主义无关。
最Hit
Jayden是什么？Threads潮文疯传港孩「英文名」 迷因背后旨在讽刺港妈育儿方式
2026-04-10 19:36 HKT
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
2026-04-10 12:58 HKT