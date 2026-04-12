美国纽约地铁持刀伤人案 3人受伤 刀手遭警员开枪击毙

美国纽约市发生持刀伤人事件，一名男子在大中央车站（Grand Central）地铁月台袭击乘客，造成至少3人受伤，最终被警方开枪击毙。

疑犯行凶时行为异常

纽约市警（NYPD）表示，疑犯为44岁男子安东尼·格里芬（Anthony Griffen）。他于周六早上在皇后区弗农大道站（Vernon Boulevard）登上7号线列车，其后抵达大中央车站，在月台上刺伤一名长者，之后在转往4至6号线月台，再用刀袭击另外两人。

警方于上午约9时30分接报到场，两名正在执勤的便衣警探在现场附近发现其中一名伤者。警方指出，疑犯当时行为异常，自称是「路西法」（Lucifer）。

警员多次命令放下利刀

警员曾至少20次命令其放下手中利刀，但疑犯拒绝并持刀逼近，最终其中一名警探向其开枪两次，将其击毙。警方表示，疑犯过往在纽约市有3次犯罪纪录。三名伤者伤势严重，但目前情况稳定，正在医院接受治疗。

纽约市长马姆达尼（Zohran Mamdani）表示，已听取事件简报，并感谢警方迅速行动阻止进一步伤亡。他指，警方将按程序展开内部调查，并公开涉事警员随身摄录画面。警方强调，事件与恐怖主义无关。