伊朗局势｜美伊巴三方举行面对面会谈 据报谈判进入新阶段 可能延长多一天

美国与伊朗代表团在巴基斯坦首都伊斯兰堡展开新一轮谈判。消息指，双方已进行首轮面对面会谈，其中一个阶段已经结束，目前正交换书面文本，以确认各项议题共识。

下一轮谈判今晚或明日举行

据塔斯尼姆通讯社报道，会谈于周六伊斯兰堡时间下午5时30分左右开始，持续数小时后完成其中一轮面对面讨论，随后就相关议题交换书面文件。接近伊朗谈判代表团的消息人士表示，下一轮谈判很可能于今晚或明日举行，并称「今晚或明天（周日）可能会再进行一轮会谈」。

报道又指，会谈开始约一小时后，由于进入更细节及技术性议题，专家团队随后加入谈判。期间双方曾短暂暂停会谈进行内部磋商及休息，其后再恢复谈判。

伊朗迈赫尔通讯社引述知情人士称，特朗普政府提出的「不合理要求」仍然是达成谈判框架的主要障碍。伊朗媒体强调，双方仍在持续磋商，伊方坚持维护其军事成果及保障国民正当权利。

另据伊朗伊斯兰共和国广播电视台报道，伊朗与美国之间经由巴基斯坦居中斡旋的讯息传递仍在持续。据悉，双方目前存在严重分歧。

另外，据美国军方表示，两艘美军军舰已通过霍尔木兹海峡，并指此举是为清除海上水雷及确保航道安全的一部分。不过，伊朗方面否认相关说法，指美方所称舰艇通行并不符合事实。