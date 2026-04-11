霍尔木兹海峡 | 欧洲机场业界：3周内若不重开 或面临燃油短缺 恐冲击夏季旅游

英国《金融时报》周六报道，欧洲机场业界已发出警告，若霍尔木兹海峡不在3周内恢复全面通行，欧洲机场将面临「系统性」航空燃油短缺，恐冲击夏季旅游。随著燃油价格上升导致部分航线无利可图，部分航空公司已开始缩减航班。

根据《金融时报》取得的信函，代表欧盟机场的欧洲国际机场协会（ACI Europe）已警告欧盟运输执委齐齐科斯塔斯（Apostolos Tzitzikostas），航空燃油库存正迅速下降，而「军事行动对需求的影响」也进一步加剧供应压力。

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欧洲机场业界警告，霍尔木兹海峡3周内若不重开，将面临燃油短缺，恐冲击夏季旅游。路透社

有航空公司已开始缩减航班。法新社

达美航空本周表示，将削减3.5%的运力。法新社

越南等部分亚洲国家已因燃油短缺开始实施配给。路透社

信中指出，机场业界对航空燃油供应日益担忧，欧盟需要积极监测并采取行动，并强调霍尔木兹海峡若未来3周内无法以任何具规模且稳定的方式恢复通行，欧盟将面临系统性的航空燃油短缺。

全球油价仍居高不下

随著夏季旅游旺季将至，航空运输支撑许多欧盟经济体所依赖的整体观光产将受到冲击。欧洲国际机场协会呼吁建立欧盟层级的供应监测机制，以协助产业协调应对。

尽管美国总统特朗普宣布对伊朗战事暂停2周，全球油价仍居高不下。越南等部分亚洲国家已因燃油短缺开始实施配给；欧洲虽目前尚未出现大规模短缺，但航空燃油价格已翻倍，航空公司也已警告可能取消部分航班。

根据价格资讯机构阿格斯媒体（Argus Media）数据，西北欧航空燃油基准价格周四（9日）报收每公吨1573美元，高于伊朗战争前约每公吨750美元。

部分航空公司开始缩减航班

欧洲航空公司表示，短期内燃油供应仍可维持数周，但供应商已无法保证5月的交付；另一方面，意大利4座机场上周末因主要供应商出现中断，而对航空燃油实施限制，但与霍尔木兹海峡受阻并无直接关系。

随著燃油价格上升导致部分航线无利可图，航空公司已开始缩减航班。达美航空本周表示，将削减3.5%的运力，包括部分平日与夜间航班，以抵销燃油成本上升带来的冲击，并预估4月至6月将增加20亿美元燃料支出。

新西兰航空也因燃油成本上升减少部分航班；波兰航空（LOT）则削减部分需求较低的航线，并预计调涨票价。