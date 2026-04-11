贺锦丽拟卷土重来 考虑2028年再选总统 批特朗普削弱美国

美国民主党2024总统大选民主党候选人、前副总统贺锦丽（Kamala Harris），10日出席活动时透露自己考虑投入2028美国总统选举，引发在场听众的热烈呼声。

据美国有线新闻网（CNN）报道，非裔民权牧师夏普顿（Al Sharpton）所创立的非营利组织National Action Network，邀请贺锦丽出席2026年大会，席间夏普顿询问她是否会再次竞选总统时，贺锦丽指称她正在考虑。

贺锦丽拟卷土重来。法新社

贺锦丽出席非裔民权牧师夏普顿举办的活动，获对方拥抱欢迎。美联社

夏普顿（左）询问是否会再次竞选总统时，贺锦丽指称她正在考虑。美联社

贺锦丽说，她曾有4年时间与美国总统的位置仅有一步之遥（指担任副总统），自己曾在白宫西翼办公室度过无数个小时，距离椭圆形办公室（总统办公室）只有几步之遥，她也曾在椭圆形办公室、战情室花了无数时间，知道这份工作要求。

斥特朗普削弱与盟友的关系

贺锦丽指出，过去一年她走访全美各地，包括在南部地区停留了相当长时间，并强调目前的现状「对许多人来说并不起作用」，长期以来未能满足他们的需求。

贺锦丽同时批评现任总统特朗普削弱美国与盟友的关系，并表示他是「自第二次世界大战以来，首位不相信与友好国家结盟重要性的美国总统」，这影响了美国在全球的地位。

2024年败选后保持低调

贺锦丽在2024年大选中代表民主党参选总统，接替时任总统拜登成为候选人，但最终败给特朗普。她此前于2020年角逐民主党总统提名但未成功，之后被拜登选为副手。

自2024年败选以来，贺锦丽一直保持相对低调，并于去年宣布放弃参选加州州长，此举进一步引发外界对她可能于2028年再度竞逐白宫的猜测。

去年出版竞选回忆录

贺锦丽去年8月接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时，曾指称自己不想再回到政府体制内，但她在同年10月又向英国广播公司（BBC）暗示，她可能会再次争取入主白宫。

贺锦丽去年底出版竞选回忆录并展开巡回宣传，让外界纷纷猜测她可能会有后续动作。