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美伊停火谈判 | 伊朗代表团飞机首排座位 摆放死去小学生照片与书包

即时国际
更新时间：12:23 2026-04-11 HKT
发布时间：12:23 2026-04-11 HKT

由伊朗国会议长卡利巴夫、外长阿拉格齐等高级官员组成的伊朗谈判代表团周六（11日）凌晨抵达巴基斯坦首都伊斯兰堡参加美伊谈判。首席谈判代表卡利巴夫当天在自己的社交媒体账号发放一张让人动容的照片，配文「我的飞行同伴们」。

在这张图片中，一身正装的卡利巴夫，默默看着第一排座位。座位上，安静摆放着4名儿童的照片和书包。这些儿童都是在2月28日美国和以色列对伊朗发动军事行动的第一天，被炸死的南部米纳卜市一间小学的学生。

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卡利巴夫率团抵达巴基斯坦。新华社
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在美以对伊朗发动军事行动的第一天，伊朗南部米纳卜市的一所小学遭空袭。路透社
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事件造成175人死亡，其中168人是学生。美联社
事件造成175人死亡，其中168人是学生。美联社

国会议长：我的飞行同伴们

伊朗谈判代表团为悼念这些小学生，被命名为「米纳卜168」，意指遭袭米纳卜小学遇难的168名儿童。

在美以当天空袭中，米纳卜市一所小学遭空袭。伊朗方面表示，空袭造成至少175人死亡，其中168人是儿童。这些孩子本该在课桌前，但却被无情的战火夺去了生命。

代表团命名为「米纳卜168」

3月23日，伊朗方面公布了美以空袭米纳卜一所女子学校的相关画面，伊朗方面称这是对该学校的「残酷袭击」。

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