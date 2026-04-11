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非洲慈善组织控告哈里王子诽谤 指策划负面媒体报道

即时国际
更新时间：11:11 2026-04-11 HKT
发布时间：11:11 2026-04-11 HKT

英国哈里王子共同创立的非洲慈善组织Sentebale，对他提出诽谤诉讼。该慈善组织是哈里于2006年为纪念母亲、已故戴安娜王妃而创立，目的是帮助莱索托及博茨瓦纳的年轻爱滋病患者。

根据法庭文件，Sentebale已于上月24日提出诉讼，指控哈里及另一名前受托人戴尔（Mark Dyer）涉及诽谤行为，2人被指策划一场针对Sentebale的媒体负面报道。

哈里和梅根再惹是非。路透社
哈里和梅根再惹是非。路透社
Sentebale董事会主席苏菲·钱道卡（左二）与哈里（右二）发生争拗。路透社
Sentebale董事会主席苏菲·钱道卡（左二）与哈里（右二）发生争拗。路透社
哈里于2006年为纪念母亲、已故戴安娜王妃而创立慈善组织Sentebale。路透社
哈里于2006年为纪念母亲、已故戴安娜王妃而创立慈善组织Sentebale。路透社

Sentebale表示，采取法律行动是因为负面新闻报道对该机构及领导层造成干扰，并损害他们的慈善工作。

过去3年来，哈里多次提出诉讼，指控英国小报侵犯他的私隐，声称记者及其所聘的私家侦探涉嫌电话窃听及非法监控。

哈里共同创立纪念戴妃慈善组织

2006年，哈里与莱索托的塞伊索王子（Prince Seeiso）共同创立Sentebale，在莱索托语中意为「勿忘我」，以纪念他的母亲戴安娜，她是爱滋病治疗的重要倡导者，并帮助减少了对此疾病的污名化。

2023年，Sentebale内部因筹款策略出现分歧，哈里与塞伊索于2025年3月辞去赞助人职务，以支持已退出的受托人戴尔。

当时他们表示，Sentebale董事会与主席苏菲·钱道卡（Sophie Chandauka）之间的关系已无法修复。钱道卡后来指控哈里策划了一场霸凌和骚扰的行动，试图逼迫她离开。

涉筹款争拗 去年辞赞助人职务

在争端发展过程中，钱道卡告诉天空新闻，指哈里为Netflix节目拍摄，影响了原定的Sentebale筹款活动，又表明不满哈里妻子梅根在活动中意外现身。

英格兰及威尔斯慈善委员会调查并批评双方让此事公开并损害组织声誉，但未发现Sentebale普遍存在霸凌或厌女症的证据。

哈里否认诽谤指控

委员会行政总裁霍尔兹沃斯（David Holdsworth）于2025年8月发表声明表示：「Sentebale的问题在公众视野中展现，使这场有害的争议损害了慈善机构的声誉，冒著掩盖其众多成就的风险，并危及该慈善机构为其创立时服务的受益人提供服务的能力。」

哈里与戴尔的发言人说：「作为Sentebale 的共同创办人及创始受托人，他们坚决拒绝这些冒犯且具破坏性的说法。令人惊讶的是，慈善资金现在竟然被用来对那些创建并支持该组织近20年的人提起法律行动，而非直接用于慈善机构成立时服务的社区。」

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