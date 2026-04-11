阿提米丝2号 | 太空舱顺利返航溅落太平洋 完成历史性载人绕月任务

美国太空总署（NASA）「阿提米丝2号」历史性绕月任务顺利完成，4名太空人乘坐的「猎户座」（Orion）太空飞行器，完成超过半个世纪以来人类首次载人绕月任务后，于美东时间周五（10日）晚成功返回地球，在南加州外海太平洋顺利溅落。

自主导航的猎户座太空飞行器载人舱「诚信号」（Integrity），先进行最后一次、持续8秒的喷射推进器点火，以微调飞行路径；并在进入地球大气层前约20分钟，抛弃装有主要火箭引擎的服务舱，使舱体隔热罩暴露。该隔热罩在剧烈的重返大气层过程中，承受最高达摄氏2760度的极端高温。

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舱体隔热罩承受2760度极端高温

在经历约6分钟通讯中断后，飞行器在大气摩擦力与降落伞减速作用下，从32倍音速降至时速27公里，最终在距离圣迭戈外海数百英里的海面溅落，并安全漂浮。

太空人在恢复通讯后联系休斯敦地面控制中心表示：「这里是诚信号，我们清楚接收到你们的讯号。」随后于美东时间晚上8时07分（香港时间周六早上8时07分）在太平洋完成溅落。NASA公共事务官员纳维亚斯形容这是「一次教科书式的溅落」，而人类探索这个天体邻居的新篇章已经完成。」

4名太空人状态良好

美籍指挥官怀斯曼（Reid Wiseman）、驾驶员格洛弗（Victor Glover）、任务专家科赫（Christina Koch）以及加拿大太空人汉森（Jeremy Hansen），已成为自1970年12月阿波罗17号任务以来，首批前往月球并安全返回地球的人类。

怀斯曼回报太空人状况良好。海军直升机拍摄画面显示，猎户座上的5个大型气囊已全部展开，使舱体在不算太汹涌的太平洋海面上保持稳定。

特朗普发文祝贺 邀访白宫

美国总统特朗普在其社交平台发文，表示欢迎太空人返回地球，并邀请他们访问白宫。特朗普说：「恭喜阿提米丝2号任务的杰出而才华横溢的太空人们！整个旅程精彩绝伦，著陆完美无瑕，作为美国总统，我感到无比自豪！期待很快在白宫与你们相见。我们还会再次进行太空飞行，下一步，火星！」

这4名太空人是在4月1日自佛州卡纳维拉尔角升空，他们搭乘的太空舱由太空发射系统（SLS）搭载进入地球轨道，进行10天探月任务。过程中，他们进行了为时近7小时的绕月之旅，到达距离地球约40万6780公里之处，创下人类飞行最远纪录，较1970年阿波罗13号创下的约40万0171公里纪录多了逾6000公里。

这次任务也是太空发射系统的重要里程碑，证明这套由主要承包商波音公司与诺斯洛普·格鲁曼（Northrop Grumman）历经10多年开发的系统，已具备安全载人进入太空的能力。

睽违半世纪再完成绕月

这是1960至70年代NASA的阿波罗计划以来，人类再度到达月球附近空域。格洛弗、科赫、汉森也分别写下历史，成为首位执行月球任务的黑人太空人、女性太空人，以及非美国籍太空人。

NASA表示，「阿提米丝计划」的最终目标，是在月球建立长期据点，作为未来人类前往火星的跳板。