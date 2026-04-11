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南极海冰加速融化 皇帝企鹅改列濒危

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更新时间：09:27 2026-04-11 HKT
发布时间：09:27 2026-04-11 HKT

气候变化导致南极象征物种「皇帝企鹅」更接近灭绝。全球濒危野生动物权威机构世界自然保育联盟周四宣布，由于南极地区的气候变化，皇帝企鹅和南极毛皮海狮已被列为「濒危」物种。

该组织称，将皇帝企鹅受威胁程度从「近危」，改列「濒危」，凸显依赖冰层生存物种正面临的生存威胁。

皇帝企鹅仰赖海冰栖息、觅食和繁殖。这些海洋冰层过早破裂和消失，已经导致皇帝企鹅族群数量暴跌。皇帝企鹅是所有企鹅中体型最大、最重的物种，颈部和胸前鲜明的金橙色绒毛成为在南极极端环境下生存和繁衍生息的象征。世界自然保护联盟预计到21世纪80年代，皇帝企鹅种群数量将减少一半。图为南极洲哈雷研究站的皇帝企鹅。

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