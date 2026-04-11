伊朗局势︱昔日盟友反伊战 特朗普形容「疯子」

特朗普周四抨击多名保守派评论员。据悉这些人近日都曾批评他对伊朗发动战争，特朗普则将这些昔日盟友斥为博取关注的「疯子」。特朗普在一篇社交网帖文中写道：「他们是蠢人，他们自己知道，其他所有人也都知道！」「他们是疯子、麻烦制造者，为了获得一些免费廉价宣传，甚么话都说得出口。」

特朗普点名批评的对象包括霍士新闻前节目主持卡尔森与凯利，两人现已转为独立播客主持；此外还有播客主持兼知名阴谋论者的欧文斯与琼斯。

上述4人均因伊朗战争痛批特朗普，指责他背离反战竞选承诺，并在某程度上屈服以色列压力而发动战事。

有分析称这些批评凸显美国保守派内部对于伊朗战争看法分歧，对总统所属的共和党而言，这可能在11月中期选举前构成重大政治风险。