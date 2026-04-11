OpenAI行政总裁大宅遭掷汽油弹 20岁男被捕 或涉AI军事化争议

人工智能龙头OpenAI行政总裁阿尔特曼（Sam Altman）位于三藩市的豪宅，于当地时间周五（10日）凌晨遭遇惊魂事件。一名20岁青年涉嫌向大宅投掷汽油弹后，又转往OpenAI总部扬言纵火，最终被当地警方拘捕。幸事件中无人受伤，OpenAI随后发表声明证实案件，并正配合执法部门调查。

凌晨突袭阿尔特曼寓所 汽油弹引发火警无人伤

事发于周五凌晨约4时，三藩市警方接报指北角区（North Beach）一处民居遭到纵火袭击。据了解，一名男子向阿尔特曼的寓所投掷燃烧装置（汽油弹），随即引致大闸起火，该名男子行凶后迅速逃离现场。警员及消防员赶至扑熄火种，现场无人受伤。

人工智能龙头OpenAI行政总裁阿尔特曼（Sam Altman）位于三藩市的豪宅，于当地时间周五（10日）凌晨遭投掷汽油弹。路透社

转战OpenAI总部叫嚣 警方当场制伏

袭击发生后不足一小时，警方又接获OpenAI公司报案，指一名男青年在总部大楼外大声叫嚣，并威胁要焚毁整座建筑物。警员迅速赶抵现场并将其制伏，经比对后确认其身分与早前在阿尔特曼寓所投掷汽油弹的疑凶为同一人，随即以纵火及威胁恐吓等多项罪名将其拘捕。

OpenAI证实受袭 或涉及军事化转型争议

OpenAI发言人事后发出声明，感谢三藩市警方的迅速行动，保障了员工的安全，并强调案件中没有人受伤。

虽然警方尚未公布涉案男子的行凶动机，但近期OpenAI正深陷争议旋涡。有指该公司近期决定放宽禁令，容许美国政府及军方将其AI技术应用于机密军事行动，此举引发不少民间团体及科技界人士反弹。外界猜测是次袭击不排除与相关不满情绪有关。