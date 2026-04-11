美伊停火谈判｜特朗普：将24小时内明朗化 威胁若无协议即恢复攻击

美伊两国今日（11日）于巴基斯坦首都伊斯兰堡展开关键首轮谈判。就在双方接触前夕，美国总统特朗普周五（10日）接受传媒电话访问时发出最后通牒，明言会谈结果将在24小时内明朗化。他表示，美军已做好随时复战的准备，若谈判破裂，大军可立即恢复对伊朗的猛烈攻击。

万斯率亲信赴会

随著由副总统万斯（JD Vance）率领的代表团启程赴会，代表团成员还包括总统特使威特科夫（Steve Witkoff）及特朗普女婿库斯纳（Jared Kushner）。

美国总统特朗普周五（10日）接受传媒电话访问时发出最后通牒，明言会谈结果将在24小时内明朗化。美联社

特朗普表示，美军已做好随时复战的准备，若谈判破裂，大军可立即恢复对伊朗的猛烈攻击。美联社

巴基斯坦当局已将会谈场地周边划为禁区，并由空军战机全程护航，确保伊朗代表团在美方强大军事威慑下能安全入城。美联社

特朗普说：「大约24小时后就会有分晓，很快就会有结果。」他声称，美军军舰目前正在重新整补弹药与武器，处于随时待命状态，强调一旦最终无法达成协议，美军将会动用这些武器，并以「极高效率」的方式重新打击伊朗目标。

讽伊朗毫无筹码 「存在只为谈判」

特朗普随后亦在社交媒体上发文，试图在谈判桌外压制德黑兰的气势。他批评伊朗领导层并未意识到自己手上根本毫无筹码，除了利用国际航道（霍尔木兹海峡）对全球进行「短期勒索」外，并无他法。他又声称，伊朗政权今天之所以还能存在，「唯一的目的和原因就是为了与美方进行谈判」。

伊斯兰堡戒备森严 谈判今早展开

白宫新闻秘书莱维特证实，首轮会谈定于当地时间周六上午在伊斯兰堡举行。据悉，巴基斯坦当局已将会谈场地周边划为禁区，并由空军战机全程护航，确保伊朗代表团在美方强大军事威慑下能安全入城。