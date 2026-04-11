美伊停火谈判｜伊朗代表团已抵伊斯兰堡 巴国全城戒备辟空中走廊保护

美伊两国同意停火两周后，定于周六（11日）于巴基斯坦首都伊斯兰堡展开正式谈判，由伊朗议会议长卡利巴夫率领的伊朗代表团已率先抵达。为确保这场世纪会谈顺利举行，东道主巴基斯坦空军倾巢而出，为伊朗代表团开辟一条长达三小时航程的「空中安全走廊」，更被专家誉为「钢铁护航」。然而，谈判前夕再添变数，伊朗方面强硬表态，要求美方必须先制止以色列对黎巴嫩的攻击，并解冻资产，否则谈判前景难料。

战机全程护航 伊斯兰堡空域密不透风

据《今日印度报》报道，鉴于伊朗空军在早前的冲突中受创，巴基斯坦空军（PAF）此次出动多款主力军机提供「钢铁护航」。飞航追踪数据显示，巴基斯坦的JF-17「枭龙」及F-16战机已出现在伊朗南部阿巴斯港附近，准备全程护送伊朗代表团专机飞往伊斯兰堡。

为了这场涉及地缘政治命脉的会谈，巴方部署极其严密。除了战机直接护航外，还派出伊留申-78空中加油机及预警机，在波斯湾至巴国上空撑起防护网。护航范围甚至延伸至阿联酋及沙特阿拉伯附近空域。此外，伊斯兰堡已进入「全城戒备」，通往「红区」的要道悉数封锁，政府更特许昨日及今日放假两天，以便全面升级保安措施。

顶级酒店变身谈判堡垒 美伊代表团入住

美伊代表团预计会下榻并于塞雷纳酒店（Serena Hotel）进行会谈。该酒店地理位置极其敏感，紧邻巴基斯坦外交部及各国使馆区。当局自8日起已全面征用酒店，要求所有住客迁出，务求将酒店打造成滴水不漏的谈判堡垒。

美方代表团由副总统万斯（JD Vance）率领，他在出发前已放话警告德黑兰切勿玩弄花招。虽然特朗普对协议表示「乐观」，但强调保障霍尔木兹海峡通航及解决核问题是美方的首要条件。

黎巴嫩成谈判障碍 伊朗促美履行承诺

虽然军事保障已就绪，但外交博弈依然火药味浓厚。伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）明确表示，美国必须履行将黎巴嫩纳入停火协议的承诺。伊朗议会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）亦公开叫价，要求美方在开始谈判前，必须叫停以色列对黎巴嫩的军事行动，并解冻遭扣押的伊朗资产。

由于美、以两国此前曾表态黎巴嫩战线属「另一场冲突」，不包含在两周停火范围内，这一分歧已成为伊斯兰堡谈判的最大暗涌。在「钢铁护航」将代表团安全送抵后，双方能否在谈判桌上弥合这道巨大的鸿沟，将决定中东战火是就此熄灭，还是只是更大风暴前的短暂平静。