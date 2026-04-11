伊朗局势｜传中国保证伊朗官员谈判不遭暗杀 成美伊停火关键突破

美伊战火在最后关头按下暂停键，随著美国总统特朗普于最后通牒届满前宣布停火两星期，背后的斡旋细节亦随之曝光。据多份外媒报道，中国在是次谈判中扮演了定海神针的角色，且罕有地担任「担保人」，向德黑兰承诺美方将遵守协议，并保证伊朗领导人在参与谈判期间绝不会遭到暗杀，终令原本疑虑重重的伊朗回心转意。

伊朗忧美以「缓兵之计」 中国介入成突破口

8日达成临时停火的过程极其惊险。英媒《衞报》报道披露，直到4月7日停火限期前夕，伊朗方面仍对达成协议持极度怀疑态度。德黑兰高层担心，特朗普政府仅是将谈判视作「拖延策略」，旨在让美、以军队有喘息空间重整旗鼓，随后发动更猛烈的突袭。

就在谈判陷入僵局之际，对伊朗拥有重大影响力的中国应邀介入。巴基斯坦官员透露，巴方虽为调解人，但缺乏足够份量担任担保。中方在「友好国家」劝说下，于8日谈判中迈出关键一步，直接鼓励伊朗接受停火，并承诺保障其政权安全。

中方提供的安全保证极具份量，其中一项核心承诺是：假如伊朗官员前往谈判地点（巴基斯坦伊斯兰堡），中方将确保他们的人身安全，不会遭到暗杀，为会谈清除了最后障碍。

据悉，美国政府对中国的介入不仅知情，更表示乐见其成。特朗普随后在采访中似乎证实了中方的功劳，坦言相信是中国说服了伊朗重返谈判桌。

法新社亦引述巴基斯坦官方高层指，中国在今次停火协议扮演了举足轻重的角色：「尽管巴方努力是主因，但最终是在北京说服后才达成目标。」

报道更指，伊朗对特朗普与以色列总理内塔尼亚胡深具戒心，因此强烈要求中国加入作为第三方担保。巴基斯坦前参议员塞德分析指，中国作为最终担保国，将是未来敲定正式和平协议的关键力量。