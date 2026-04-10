墨西哥少女遭闺密「蒙眼」杀害 凶徒拍片上网 法官轻判惹公愤

墨西哥发生骇人听闻的凶杀案。一名15岁少女去年应两名分别年仅15岁及13岁的所谓「闺密」邀请外出，最终惨遭对方以绳索勒毙。凶徒更将行凶过程拍下并上载至互联网，影片甚至流传至死者母亲。当地法院近日就案件宣判，两名凶手仅被轻判，引发社会公愤。

讹称「惊喜」实为残忍诱杀

案情指，15岁死者莱拉（Leyla Monserrat Lares Becerra）于2025年9月，被两名友人以安排与心仪男孩见面为由，诱骗至一处房屋。莱拉被要求蒙上双眼安坐椅上，满心期待之际，却遭两名友人用绳索活活勒死。

调查显示，凶徒行凶动机仅源于青少年之间的感情嫉妒，案发前已不断对死者作出言语骚扰及肤色嘲讽。

影片疯传 轻判引爆怒火

更令人发指的是，两名凶徒将整个行凶过程用手机拍下，影片其后在网络疯传。死者遗体被发现时已严重毁坏。

案件经审理后，法院于今年3月作出判决，15岁的凶手仅被判处2年10个月有期徒刑，而13岁的凶手更只需接受11个月的监管，两人仅需共同支付约港币750元的赔偿金。判决结果被指与其残忍的犯案手法及精心策划的谋杀行为完全不相称，引起民众强烈不满，质疑刑责过轻。