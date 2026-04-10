拜登子「约战」特朗普两子「八角笼MMA」 称百分百参赛

美国政坛或将上演史无前例的「公子对决」。美国前总统拜登之子亨特·拜登（Hunter Biden），近日向现任总统特朗普的两名儿子小唐纳德·特朗普（Donald Trump Jr.）及埃里克·特朗普（Eric Trump）发出「八角笼」格斗挑战，并公开表示「百分百」参战。

左翼评论员牵线 亨特拍片回应

据路透社报道，事件源于左翼社交媒体评论员安德鲁·卡拉汉（Andrew Callahan）提出组织一场「八角笼」格斗赛，对阵双方为总统与前总统的儿子。亨特·拜登于本月9日在社交平台发布影片回应，称已接获卡拉汉邀请，并表明「我告诉他我会参加，只要他能办成，我百分百出战。就算办不成，我也会到场。」

Donald Trump Jr. 以及 Eric Trump。 路透社

白宫未作回应

截至目前，白宫及特朗普集团均未就此作出即时回应。外界暂不清楚这场「公子对'决」能否成事，以及具体的比赛时间与地点。

此事件引起美国网民热议，有网民期待这场付费观看的比赛。报道亦提及，白宫计划于6月14日举行的美国建国250周年庆祝活动中，举办一场由职业格斗选手参与的「八角笼」赛事。

不知能否办成的这场第一公子格斗赛让人联想到2023年科技巨头祖克柏（Mark Zuckerberg）和马斯克（Elon Musk）隔空叫战、引发轰动的那场拟议的铁笼赛，尽管最终并未成真。

UFC赛事场地的八角笼有八个边。铁笼赛因总部位在内华达州拉斯维加斯（Las Vegas）的UFC等综合格斗赛而受到欢迎。