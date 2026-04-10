双尸命案｜大阪母女家中遇害 两人各中逾十刀身亡

日本大阪府和泉市发生骇人双尸命案。一对母女被发现倒毙于家中，两人身上均有超过十处刀伤，警方正循他杀方向展开调查，追缉凶徒。

女儿无故缺勤揭发惨案

案发于和泉市鹤山台一处住宅大厦。据当地传媒报道，41岁的死者村上裕加因无故缺勤且无法联系，其亲属于本月8日中午登门探访，开门后赫然发现她与76岁的母亲村上和子倒卧在客厅血泊中，已无生命迹象，随即报警。

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伤势集中头颈疑曾作抵抗

警方调查发现，两名死者头部、颈部及背部均有多处刺伤及割伤，每人身上伤口超过十处，部分伤势相信是抵抗时造成，可见凶徒手法极为凶残。警方初步推断死亡时间约为8日凌晨，惟现场并未寻获凶刀，相信是凶徒犯案后带走。

据悉，任职社会福祉士的女死者村上裕加，工作认真，深受同事及服务对象信赖。其任职医院主管对其遭遇表示震惊。有邻居亦指，母女二人平日为人开朗，对案件感到难以置信。警方正全力调查，追缉凶徒归案。

