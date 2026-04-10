中国男闯日本皇居被捕 疑趁繁忙时间混入

日本一名自卫队员上月24日侵入位于东京的中国大使馆被捕，引发中方严正抗议。没想到10日传出一名中国籍男子未经许可闯入日皇德仁居住的东京皇居，该名男子在早上繁忙时间，疑趁乱跟随职员人潮，未经检查便成功从正门闯入，震惊日本朝野。皇宫警察已将该名男子拘捕，正就其动机及闯入细节展开调查。

繁忙时间人潮作掩护

事发于当地时间今天早上约8时，正值政府部门及皇居职员的上班繁忙时间。据日本传媒引述消息人士指，该名中国籍男子利用此时段人流众多的机会，混入经由大手门进入皇居的职员队伍中。由于当时人潮拥挤，门外守卫的警官疑未能逐一核实所有人的身份，令该男子得以乘虚而入，突破被视为固若金汤的第一道防线。

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大手门是皇居东御苑的主要出入口，平日有皇宫警察严密把守，访客及职员均须接受身分确认。此次事件揭示，在特定繁忙时间，保安流程可能存在被人利用的漏洞。

皇宫警察拘捕调查动机

事件发生后，皇宫警察随即采取行动，在皇居范围内将该名男子控制并拘捕。目前，警方正对其进行严格审问，以厘清其闯入动机，以及是否预先掌握皇居的保安部署与作息时间，从而策划行动。

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这宗闯入事件，发生在极度敏感的时机。就在上月24日，一名日本陆上自卫队队员亦曾试图持刀翻越中国驻东京大使馆的围墙，遭现场警卫制服，事件触发中国外交部提出「强烈抗议」。如今相隔不足一个月，便发生中国公民闯入日本皇室心脏地带的事件，令外界忧虑会否引发两国外交风波，加剧双方本已紧张的关系。

国家心脏保安受质疑

位于东京千代田区核心地带的皇居，不仅是日皇德仁与家人的住所，更是日本的国家象征。其保安级别向来被认为是全国最高，此次竟能被人轻易闯入，无疑对负责守卫的皇宫警察乃至整个日本的保安系统，造成沉重打击。

事件已引起日本国内及国际社会高度关注，舆论普遍质疑皇居的保安措施是否足够，以及在面对潜在威胁时的应变能力。当局目前正全力调查，以堵塞保安漏洞，并评估事件对国家安全构成的影响，避免同类事件再次发生。