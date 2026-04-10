南韩动物园雄狼逃脱3天下落不明 当局紧急动员逾300人搜捕

南韩中部大田市知名的O-World主题乐园动物园有一只重约30公斤的雄性狼逃脱，当局随即动员超过300名警员、消防员及军人展开大规模搜捕，目前该头狼仍然在逃，引发市民恐慌。位于动物园附近的大田山城小学一度宣布紧急关闭，以确保师生安全。

挖洞「越狱」 逃脱过程曝光

O-World工作人员是于周三（8日）进行例行检查时，赫然发现其中一个围栏出现空缺。翻查闭路电视后，才得知这只2024年出生的雄狼「勒古」，竟然从围栏底部的土壤挖出一个洞口，成功「越狱」。

南韩大田市惊传狼出没马路。法新社

当地媒体公布的照片显示，这头狼在马路中央徘徊。X@DreamDaejeon

搜捕狼的行动仍在进行。法新社

搜索人员携同捕网搜捕。法新社

大田市消防总部接报后，随即展开大规模搜索行动，动员包括消防、警察及军人在内，搜救团队已超过300人。

全城警戒 海陆空搜捕受阻

军警又部署装有高画质摄影机的无人机在上空监控，经过13小时搜寻，无人机曾在动物园后山捕捉到该只狼的踪影，但周四（9日）凌晨约1时在动物园附近确认位置后便失去踪影，至今未再出现。与此同时，受到当地雨势影响，无人机队已被迫暂时撤回。

而根据当地媒体发布的影像显示，有人目击到这只狼在大田市区的马路中央徘徊。O-World园长李宽钟表示，该只狼周三吃了2只鸡，因此可以撑3到4天。园方也播放同伴狼的叫声，透过扩音器进行诱捕行动。

小学一度停课 保师生安全

由于狼具有攻击性，且脱逃地点距离住宅区不远，大田市教育厅已采取紧急预防措施。位于动物园附近的大田山城小学周四宣布紧急关闭，以策安全。校方及后考量学期安排，周五（10日）起改为建议家长接送，并恢复正常上课。

当局呼吁大田市民，若发现狼的踪迹请勿靠近或试图驱赶，应立即拨打119通报相关单位。

这并非南韩首次发生动物逃脱事件。2023年，首尔动物园的雄性斑马Sero也曾出走，并在街头游荡，成为瞩目新闻。当时Sero最终在狭窄巷弄被麻醉后安全捕获。

